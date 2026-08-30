Az Újpest hátrányból fordítva 3–1-re legyőzte a Vasast az NB I hatodik fordulójában. A lila-fehérek számára végül jól alakult az észak-pesti rangadó, a második félidőben azonban volt egy feszült pillanat a hazai kispadnál.

Az Újpestet irányító Szélesi Zoltán elárulta, szent a béke Horváth Krisztoferrel

Fotó: ujpestfc.hu

Az Újpest játékosa nehezen viselte a lecserélést

Szélesi Zoltán a 64. percben, még 1–0-s Vasas-vezetésnél döntött úgy, hogy Horváth Krisztofer helyére Krajcsovics Ábelt küldi pályára. A kétszeres magyar válogatott középpályás láthatóan nem örült a döntésnek. Miután lesétált a pályáról, számonkérte Szélesit, majd amikor az Újpest vezetőedzője kezet nyújtott neki, Horváth kirántotta a sajátját a felajánlott kézfogásból.

Az eset videón:

Érdekesség, hogy a változtatás után néhány perccel teljesen megfordult a mérkőzés. Az Újpest a 71. percben Etienne Amenyido góljával egyenlített, négy perccel később Aljosa Matko büntetőből már a vezetést is megszerezte, majd Gyrano Kerk Vlijter találata kialakította a 3–1-es végeredményt.

Szélesi Zoltán: A végén ölelkeztünk

Az Újpest–Vasas találkozó után Szélesit az M4 Sport arról is megkérdezte, mi történt közte és Horváth között. Az Újpest vezetőedzője nem tulajdonított nagy jelentőséget az esetnek, és elmondta, miért döntött a csere mellett.

Krisztofer nagyot futballozott, nagyon jól védekezett, abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy frissítek az oldalán. Krisztofert mindenki ismeri, szenvedélyes játékos, ha lecserélik, nyilván nem jól viseli. Ez az ő meg az én dolgom, semmi probléma nincs, nem minden játékost kell ugyanúgy kezelni, a végén ölelkeztünk, nincs semmi probléma közöttünk

– árulta el Szélesi.

A szakember tehát lezártnak tekinti a nézeteltérést, és a győzelem után már a következő feladatra koncentrál. Az Újpestre ráadásul különösen fontos mérkőzés vár: a lila-fehérek a következő fordulóban a Ferencváros otthonába látogatnak.