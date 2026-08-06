Gyászol az Újpest-család, miután elhunyt a klub széles körben ismert szurkolója, Horváth Imre, akit a legtöbben csak Imi báként ismertek. Tiszteletére csütörtök este nyolc órától gyertyagyújtást tartanak a Szusza Ferenc Stadionnál. Halála a ferencvárosi szurkolókat is megrendítette, akik szintén búcsúznak tőle.

Gyászolnak Újpesten, miután elhunyt a klub széles körben ismert szurkolója, Horváth Imre

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Gyászolnak Újpesten

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy elhunyt Horváth Imre, mindenki Imi bája, akinek az Újpest nem csupán egy futballklub volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy az élete is. Elvesztése óriási fájdalom az Újpest család számára. Ma este 20 órakor a Szusza Ferenc Stadionnál lesz gyertyagyújtás a tiszteletére. Emlékét örökre megőrizzük!

- közölte a tragikus hírt a Lila Sector nevű újpesti szurkolói oldal.

A bejegyzést elárasztották a részvétnyilvánítások és a búcsúüzenetek.

Nála jobban senki nem szerette Újpestet. Legyen neki könnyű a föld!

- írt az egyik hozzászóló.

Nyugodják békében, nagyon jó ember volt

- szólt hozzá egy másik.

A tragédia nemcsak Újpestet, hanem a Ferencvárost is megrázta, a zöld-fehér szurkolók közül rengetegen fejezték ki részvétüket a bejegyzés alatt.