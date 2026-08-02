A 21 éves Markgráf Ákos a nyári átigazolási időszakban érkezett Újpestre, és az első fordulóban pályára is lépett a Nyíregyháza otthonában 2–1-re elveszített mérkőzésen. A magyar válogatott belső védő azonban a Debrecen elleni találkozón már a keretben sem kapott helyet. A hírek szerint ennek oka, hogy rövid idő után ismét klubot válthat.

A magyar válogatott Markgráf Ákos nyáron érkezett Újpestre

Fotó: ujpestfc.hu

Egy mérkőzés után távozik az Újpest magyar válogatott védője?

Az újpesti szurkolókat tömörítő Lila Sector a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy az Újpest FC klubrekordot jelentő összegért értékesítheti a magyar válogatott játékost. A ballábas belső védő a hírek szerint a Københavnhoz igazolhat, miután az Újpest közel került a megállapodáshoz a dán klubbal.

A szurkolói értesüléseket tovább erősítette a vasárnap délutáni mérkőzés, ugyanis Markgráf Ákos nem került be az Újpest keretébe. A klub hivatalos honlapján ezzel kapcsolatban azt írták, hogy a játékos helyzetéről a mérkőzés után adnak tájékoztatást.

Markgráf Ákos korábban meghatározó játékosa volt a Puskás Akadémiának. A ballábas védő középen és a bal oldalon egyaránt bevethető, és két felcsúti szezonja során rendszeresen a kezdőcsapatban kapott helyet. Az utánpótlás-válogatottakban is bizonyított, az U21-es válogatott állandó tagja volt. Marco Rossi júniusban a felnőttválogatottban is lehetőséget adott neki, a Kazahsztán elleni, 3–1-re megnyert mérkőzést pedig végigjátszotta.