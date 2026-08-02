A háromszoros magyar válogatott Szappanos Péter az NB I egyik legjobb kapusaként igazolt Újpestre, azonban a nyitófordulóban hatalmas hibája miatt veszített a lila-fehér csapat Nyíregyházán. A Debrecen elleni találkozón pedig ismét nagyot hibázott, amivel előnybe hozta a Lokit.

Az Újpest kapusa júniusban búcsúzott a magyar válogatottól

Fotó: Ladóczki Balázs

A 35 éves kapus annyival jobban jött ki a mostani mérkőzésből, hogy csapata nyerni tudott, ráadásul a potyagólja után több kulcsfontosságú védést is bemutatott. Az egyik ilyen éppen 3–2-es vezetésnél, a mérkőzés hosszabbításában történt.

Az Újpest edzője elmondta, milyen állapotban van a kánikula miatt lecserélt csapatkapitány

A mérkőzés után Szélesi Zoltán, az Újpest edzője beszélt Szappanos hibájáról.

Remek bravúrjai voltak, de volt szerencsétlen szituációja is. Egy rutinos, jó korban lévő, válogatott kapus, de ő is emberből van. Aki eljön ide, a Megyeri útra, annak fel kell ehhez nőnie. A Fradinál vagy az Újpestnél nagyon nagy a nyomás. A mi B-közepünk elé beállni nem könnyű. A támogatás megvan, de más hangok is jönnek. Lehetséges, hogy ehhez még neki is alkalmazkodnia kell”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Szélesi, aki a győzelem után dicsérte is a rutinos kapust.

Szélesi Zoltán elmondta, az Újpest csapatkapitánya jól van a körülményekhez képest

Fotó: M4 Sport

„A második félidőben viszont olyan bravúrokat is bemutatott, amelyek nélkül több kapott góllal zárhattuk volna a találkozót. Ez most neki is egy fejlődési folyamat, ezt el kell fogadni” – tette hozzá az Újpest edzője, aki beszélt a második félidő elején lecserélt Matija Ljujics állapotáról is.

Ahogy azt az Origo is megírta, az 53. percben meg kellett állítani a játékot, ugyanis Ljujics a forróság miatt megszédült, ezt követően pedig le is kellett cserélni.

Jól van, már amennyire jól lehet lenni egy hányás után. Ő is nagyon kellett ehhez a fordításhoz. Nagyon karakteres volt az ivószünetnél, hallgatnak rá a srácok, vezetőszerepet tölt be a csapatban. Gondolkodtunk nála a cserén, az orvos is javasolta, hogy le kellene cserélni. Ő azonban nem akart lejönni, ezért percenként jelzett, hogy jól van, mert Dárdai Pali szólt neki, hogy ez nem játék. Lehet, hogy ütést kapott a fejére, vagy egy enyhe napszúrást szenvedett el. Az a lényeg, hogy ebben a 40 fokos melegben minden játékos le tudta játszani a meccset nagyobb probléma nélkül”

– tette hozzá az Újpest FC edzője.