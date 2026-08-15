Hosszú idő után ismét a tabella éléről várta a soron következő NB I-es fordulót az Újpest, miután Szélesi Zoltán vezetőedző együttese két győzelmével – jobb gólkülönbségének és ETO FC kevesebb mérkőzésének is köszönhetően – az első helyen állt három találkozót követően. A lilák szurkolói ki vannak éhezve a sikerre, amit sokan Dárdai Pál sportigazgatói posztra érkezésétől vártak. A Hertha BSC korábbi trénere több mint fél évvel ezelőtt vágott bele a munkába. Az egyik első, nagy dobása pedig az volt, hogy még a télen Újpestre csábította egykori labdarúgóját, a közel 200 Bundesliga-meccsen játszott Arne Maiert. A német játékos életében először igazolt külföldre, és most elmondta, nem minden klub képes olyan körülményeket biztosítani, mint amilyeneket ők kapnak. A szombati, zárt kapus Újpest-MTK NB I-es mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, játszott már üres stadionban, úgyhogy nem teljesen új élmény, de furcsa lesz, mert a Megyeri úton nagyon jó hangulat szokott lenni.
Arne Maier motivált az Újpest-MTK mérkőzés előtt
Arne Maier szerint a futballban sokszor nagyon apró dolgok változtatják meg egy mérkőzés képét. A 27 éves labdarúgó szerint az Újpest jó mérkőzést játszott az előző fordulóban Kisvárdán, és azt a lendületet kell továbbvinnünk az MTK ellen is. A motivációján az sem változtat, hogy az MLSZ döntése értelmében nem lehetnek jelen a hazai szurkolók. Sőt, a kék-fehérek szimpatizánsai sem lesznek ott, miután elutasítták a szurkolókat kirekesztő, zárt kapus, kollektív büntetéseket.
Szeretek futballozni, akár vannak nézők, akár nincsenek
– fogalmazott a klubhonlapnak Arne Maier, aki Bundesliga-játékosként ötven-hatvanezer ember előtt is futballozott már.
Természetesen teljesen más érzés ötven-hatvanezer ember előtt játszani, és Újpesten is nagyon jó hangulat tud lenni a mérkőzéseken. Játszottam már üres stadionban is, úgyhogy nem lesz teljesen új élmény. Furcsa, de alkalmazkodni kell hozzá
– tette hozzá.
Nagyon szereti Budapestet, de Berlin marad az első
Arne Maier életében először állt légiósnak idén, de mivel viszonylag korán önálló lett – már 17 évesen külön lakott a szüleitől – egyáltalán nem volt nehéz az alkalmazkodás.
Berlin után Bielefeldbe kerültem, majd öt évet töltöttem Augsburgban, szóval hozzászoktam ahhoz, hogy magamról kell gondoskodnom. Mosás, főzés, takarítás, a hétköznapi dolgok – már nem anya és apa intéz mindent helyetted, hanem magadnak kell. Most pedig itt vagyok Budapesten, és nagyon szeretem a várost. Berlin számomra mindig az első marad, de rögtön utána Budapest jön a sorban
– fogalmazott a labdarúgó, akinek profi karrierje Dárdai Pál irányítása alatt indult el a Hertha BSC színeiben.
Újpesten profi körülmények uralkodnak
Arne Maier családja teljesen átlagos körülmények között élt, ez pedig sokat segített neki abban, hogy a földön maradjon. Nagyon fiatalon kapta meg az első nagy fizetését – mindössze 18 évesen írta alá az első profi szerződését –, de az édesanyja megtanította neki, hogyan érdemes gondolkodni a pénzről, és mihez érdemes kezdeni vele.
A szüleimnek és a családomban mindenkinek normális munkája van, és több olyan játékossal is együtt futballoztam fiatalon, akik végül nem váltak profivá. Ők tanulnak, dolgoznak, és ugyanúgy maguknak intéznek mindent. Profi futballistának lenni kiváltság. Szerintem, ezt minden játékosnak tudnia kell
– mondta a 27 éves német játékos. Kiemelte, nem minden klub képes olyan körülményeket biztosítani, mint amilyeneket ők Újpesten folyamatosan megkapnak.
Gyakorlatilag mindent megkapunk, amire szükségünk van. Edzés után van étkezés, ha két edzésünk van, akkor a teljes napi étkezésünk biztosított. Játékosként sokat segít, hogy egy hosszú nap után nem kell este hétkor hazaérned, belenézned a hűtőbe, és azon gondolkodnod, mit főzz. De pontosan tudom, hogy nem ez a mindennapos
– mesélte Arne Maier. Újpesten tehát minden adott ahhoz, hogy a labdarúgók csak a futballra koncentráljanak.