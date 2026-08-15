Hosszú idő után ismét a tabella éléről várta a soron következő NB I-es fordulót az Újpest, miután Szélesi Zoltán vezetőedző együttese két győzelmével – jobb gólkülönbségének és ETO FC kevesebb mérkőzésének is köszönhetően – az első helyen állt három találkozót követően. A lilák szurkolói ki vannak éhezve a sikerre, amit sokan Dárdai Pál sportigazgatói posztra érkezésétől vártak. A Hertha BSC korábbi trénere több mint fél évvel ezelőtt vágott bele a munkába. Az egyik első, nagy dobása pedig az volt, hogy még a télen Újpestre csábította egykori labdarúgóját, a közel 200 Bundesliga-meccsen játszott Arne Maiert. A német játékos életében először igazolt külföldre, és most elmondta, nem minden klub képes olyan körülményeket biztosítani, mint amilyeneket ők kapnak. A szombati, zárt kapus Újpest-MTK NB I-es mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, játszott már üres stadionban, úgyhogy nem teljesen új élmény, de furcsa lesz, mert a Megyeri úton nagyon jó hangulat szokott lenni.

Arne Maier szeret futballozni, akár vannak nézők, akár nincsenek, de saját bevallása szerint is furcsa lesz pályára lépni a zárt kapus Újpest-MTK mérkőzésen

Fotó: Újpest FC

Arne Maier motivált az Újpest-MTK mérkőzés előtt

Arne Maier szerint a futballban sokszor nagyon apró dolgok változtatják meg egy mérkőzés képét. A 27 éves labdarúgó szerint az Újpest jó mérkőzést játszott az előző fordulóban Kisvárdán, és azt a lendületet kell továbbvinnünk az MTK ellen is. A motivációján az sem változtat, hogy az MLSZ döntése értelmében nem lehetnek jelen a hazai szurkolók. Sőt, a kék-fehérek szimpatizánsai sem lesznek ott, miután elutasítták a szurkolókat kirekesztő, zárt kapus, kollektív büntetéseket.

Szeretek futballozni, akár vannak nézők, akár nincsenek

– fogalmazott a klubhonlapnak Arne Maier, aki Bundesliga-játékosként ötven-hatvanezer ember előtt is futballozott már.

Természetesen teljesen más érzés ötven-hatvanezer ember előtt játszani, és Újpesten is nagyon jó hangulat tud lenni a mérkőzéseken. Játszottam már üres stadionban is, úgyhogy nem lesz teljesen új élmény. Furcsa, de alkalmazkodni kell hozzá

– tette hozzá.

Nagyon szereti Budapestet, de Berlin marad az első

Arne Maier életében először állt légiósnak idén, de mivel viszonylag korán önálló lett – már 17 évesen külön lakott a szüleitől – egyáltalán nem volt nehéz az alkalmazkodás.

Berlin után Bielefeldbe kerültem, majd öt évet töltöttem Augsburgban, szóval hozzászoktam ahhoz, hogy magamról kell gondoskodnom. Mosás, főzés, takarítás, a hétköznapi dolgok – már nem anya és apa intéz mindent helyetted, hanem magadnak kell. Most pedig itt vagyok Budapesten, és nagyon szeretem a várost. Berlin számomra mindig az első marad, de rögtön utána Budapest jön a sorban

– fogalmazott a labdarúgó, akinek profi karrierje Dárdai Pál irányítása alatt indult el a Hertha BSC színeiben.