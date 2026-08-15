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A labdarúgó NB I negyedik fordulójában nem tudtak nyerni hazai pályán a lila-fehérek. Az Újpest-MTK mérkőzésen két gól esett, egy tizenegyes kimaradt, a találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget.

A lila-fehérek a nyitófordulóban elszenvedett vereség után két győzelemmel lendültek formába, a negyedik fordulóban pedig azt az MTK-t fogadták, amely az előző körben ötgólos meccsen kapott ki a Puskás Akadémiától. Az Újpest-MTK találkozót a vendégek kezdték jobban, a 12. percben Jurek hét méteről a léc alá bombázott.

Az Újpest-MTK meccset jó formában várták a lila-fehérek
Az Újpest-MTK meccset jó formában várták a lila-fehérek
Fotó: ujpestfc.hu

Újpest-MTK: Szappanos Péter büntetőt védett

Szélesi Zoltán együttese a 38. percben egyenlített. Ljujic gyönyörű szabadrúgása a lécről a gólvonal mögé pattant, de még ment tovább az akció, majd a hálóba került a labda – gólt végül a szerb középpályásnak adták. 

A 60. percben az MTK büntetőt végezhetett el, Kata lövését azonban kivédte Szappanos, aki most bravúrral feledtette a szezon elején elkövetett hibáit. 

A hajrában még mindkét oldalon adódtak helyzetek, de az eredmény már nem változott, a meccs 1-1-es döntetlennel ért véget.

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