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A labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában az Újpest FC 4–2-re legyőzte a DVSC-t a Szusza Ferenc Stadionban. A rekkenő hőségben rendezett mérkőzés rendkívül eseménydúsan alakult: Szappanos Péter, az Újpest magyar válogatott kapusa ismét potyagólt hozott össze, a szurkolók pedig már a találkozó elején kifütyülték a csapatot. Az első ivószünet után azonban feltámadt az Újpest, és még az első félidőben megfordította a mérkőzést két olyan góllal, amelyekhez a videobíró segítségére is szükség volt. A fordulás után az Újpest csapatkapitánya rosszul lett a hőségben, ez azonban nem vetette vissza a hazaiakat, akik egy szépségdíjas góllal tovább növelték az előnyüket. A hajrában Dzsudzsák Balázs beadásnak szánt szabadrúgásával még szépíteni tudott a Loki, de a 95. percben a szlovén Aljoša Matko visszaállította a kétgólos különbséget, az Újpest pedig megnyerte a meccset.

Az Újpest-Debrecen mérkőzéssel folytatódott az OTP Bank Liga második fordulója. A Magyarországon tomboló energiaválság miatt a mérkőzések kezdési időpontját előrébb hozták, hogy elkerüljék a villanyvilágítás használatát.

Újpest FC - Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, Ferencváros, Újpest FC, ÚjpestFC, ÚjpestFradi, derbi, Szusza Ferenc Stadion, Budapest, 2026.05.03.
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Fotó: Kurucz Árpád

Az Újpest az NB I első fordulójában 2–1-es vereséget szenvedett Nyíregyházán, így hazai közönség előtt győzelmi kényszerben lépett pályára a Szusza Ferenc Stadionban. A kedélyeket némileg felkavarta, hogy a mérkőzés előtt olyan pletykák kezdtek terjedni, miszerint a nyáron szerződtetett magyar válogatott védő, Markgráf Ákos máris távozhat a csapattól, és az újpesti klubrekordot jelentő összegért a dán FC Københavnhoz igazolhat.

Az Újpest magyar válogatott kapusa újabb hatalmas potyagólt kapott

A debreceniek is nehéz héten vannak túl. Gert Rammel együttese az első fordulóban hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától, csütörtökön pedig Jerevánban lépett pályára Konferencia-liga-selejtezőn, ahol sikerült kiharcolnia a továbbjutást a Pjunyik Jereván elleni párharcban.

A találkozó gyászszünettel indult a július 12-én elhunyt Szolnoki Péter tiszteletére. A legendás énekes aktív szerepet vállalt a klub indulójának, a „Mindig Újpest” című dalnak a megírásában, amelyet Tunyogi Péter közreműködésével ő énekelt fel.

A találkozó újpesti szempontból borzalmasan indult, ugyanis a debreceniek rendkívül aktívan kezdtek, beszorították a fővárosiakat, a 11. percben pedig egy szerencsés góllal megszerezték a vezetést. Patai Dávid balról középre adott labdáját Szappanos Péter kiejtette, a lecsorgóra pedig Szendrei Ákos érkezett, aki közelről a rövid felső sarokba bombázott (0–1).

A vezetés megszerzése után is támadásban maradt a Debrecen, amely a 19. percben majdnem növelni tudta az előnyét, de Kocsis Dominik jobb felső sarokba tartó bombáját Szappanos óriási bravúrral szögletre tornázta. 

A látottakkal az újpesti szurkolók finoman fogalmazva sem voltak elégedettek: bő húsz perc után rákezdtek a „k*rva gyenge, k*rva gyenge” rigmusra.

Ezt követően jött az ivószünet, amely teljesen megváltoztatta a mérkőzés képét. A 24. percben egy szép támadás végén a togói Etienne Amenyido bombázott a jobb alsó sarokba, de az Újpest támadójának gólját Bogár Gergő játékvezető les miatt érvénytelenítette. A találatot azonban a VAR-szobában is megvizsgálták, és hosszas ellenőrzés után végül megadták az Újpest gólját (1–1).

A folytatásban támadásban maradtak a lila-fehérek, akik meg is fordíthatták volna a mérkőzést, de a 30. percben a debreceni Erdélyi Benedek óriási bravúrral védte Patrizio Stronati tízméteres bombáját. 

Ezt követően is támadásban maradt a lila-fehér csapat, amely végül az első félidő hosszabbításában átvett a vezetést. 

A gólszerző Amenyido kapott egy labdát a bal szélen, majd visszakészítette azt a második hullámban érkező Horváth Krisztofer elé, aki 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2–1).

A második félidőt lendületesen kezdte az Újpest, azonban az 53. percben meg kellett állítani a játékot, ugyanis Matija Ljujić a forróság miatt megszédült. A lila-fehérek szerb csapatkapitányát ezt követően le is kellett cserélni.

A cserék után támadásban maradt az Újpest, amely a 61. percben egy szépségdíjas góllal növelte az előnyét. A szlovén Aljoša Matko remek labdát kapott a jobb szélen, középre lőtt labdájára pedig Amenyido érkezett. A togói támadó azonban átlépte a játékszert, amely így tökéletesen került a hosszú oldalon érkező Horváth Krisztofer elé, aki közelről a kapuba lőtt (3–1).

A 87. percben a Loki még szépíthetett volna, de Adrià Guerrero 17 méteres bombáját Szappanos egy újabb hatalmas bravúrral kiszedte a léc alól. Nem sokkal később Dzsudzsák Balázs jobb oldali szabadrúgása után ismét az Újpest kapusa került a főszerepbe. A kapu elé betekert labdát Szappanos ki akarta öklözni, ám egy újpesti védő rálökte az egyik debreceni játékost, így a kapus a labda mellé ütött, amely érintés nélkül a hálóban kötött ki. Bogár Gergő játékvezető azonban megadta a gólt, és a VAR-szobában sem bírálták felül a döntését, így a Loki egy gólra felzárkózott (3–2).

Ezt követően a Loki mindent megtett az egyenlítésért, de Szappanos egy közeli fejes után ismét hatalmas bravúrt mutatott be. A 95. percben aztán Muhamed Tijani labdaszerzését követően Aljoša Matko ziccerbe került, és kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel pedig végleg eldöntötte a mérkőzést (4–2).

OTP Bank Liga, 2. forduló:
Újpest FC–Debreceni VSC 4–2 (2–1)
gólszerzők: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), Matko (90+5.), ill. Szendrei (11.), Dzsudzsák (89.)

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