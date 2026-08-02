Az Újpest-Debrecen mérkőzéssel folytatódott az OTP Bank Liga második fordulója. A Magyarországon tomboló energiaválság miatt a mérkőzések kezdési időpontját előrébb hozták, hogy elkerüljék a villanyvilágítás használatát.

Az újpesti szurkolók a meccs előtt nehezményezték, hogy a kánikulában rendezik a meccset

Fotó: Kurucz Árpád

Az Újpest az NB I első fordulójában 2–1-es vereséget szenvedett Nyíregyházán, így hazai közönség előtt győzelmi kényszerben lépett pályára a Szusza Ferenc Stadionban. A kedélyeket némileg felkavarta, hogy a mérkőzés előtt olyan pletykák kezdtek terjedni, miszerint a nyáron szerződtetett magyar válogatott védő, Markgráf Ákos máris távozhat a csapattól, és az újpesti klubrekordot jelentő összegért a dán FC Københavnhoz igazolhat.

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A debreceniek is nehéz héten vannak túl. Gert Rammel együttese az első fordulóban hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától, csütörtökön pedig Jerevánban lépett pályára Konferencia-liga-selejtezőn, ahol sikerült kiharcolnia a továbbjutást a Pjunyik Jereván elleni párharcban.

A találkozó gyászszünettel indult a július 12-én elhunyt Szolnoki Péter tiszteletére. A legendás énekes aktív szerepet vállalt a klub indulójának, a „Mindig Újpest” című dalnak a megírásában, amelyet Tunyogi Péter közreműködésével ő énekelt fel.

A találkozó újpesti szempontból borzalmasan indult, ugyanis a debreceniek rendkívül aktívan kezdtek, beszorították a fővárosiakat, a 11. percben pedig egy szerencsés góllal megszerezték a vezetést. Patai Dávid balról középre adott labdáját Szappanos Péter kiejtette, a lecsorgóra pedig Szendrei Ákos érkezett, aki közelről a rövid felső sarokba bombázott (0–1).

A vezetés megszerzése után is támadásban maradt a Debrecen, amely a 19. percben majdnem növelni tudta az előnyét, de Kocsis Dominik jobb felső sarokba tartó bombáját Szappanos óriási bravúrral szögletre tornázta.

A látottakkal az újpesti szurkolók finoman fogalmazva sem voltak elégedettek: bő húsz perc után rákezdtek a „k*rva gyenge, k*rva gyenge” rigmusra.

Ezt követően jött az ivószünet, amely teljesen megváltoztatta a mérkőzés képét. A 24. percben egy szép támadás végén a togói Etienne Amenyido bombázott a jobb alsó sarokba, de az Újpest támadójának gólját Bogár Gergő játékvezető les miatt érvénytelenítette. A találatot azonban a VAR-szobában is megvizsgálták, és hosszas ellenőrzés után végül megadták az Újpest gólját (1–1).