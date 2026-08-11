Régen látott képet mutat a labdarúgó NB I tabellája. Három forduló után az Újpest vezeti a bajnokságot, míg az újonc Vasas a harmadik helyen áll. Három kör után az Újpest azt keresi, hogyan legyen újra nagycsapat. A Vasas pedig azt bizonyítja, hogy talán már most nagyobb csapat, mint amekkorának a közvélemény gondolta. Ráadásul az angyalföldiek nem újonc mentalitással kezdtek.
Az Újpest három mérkőzés után hat ponttal áll:
- Nyíregyházán még 2-1-es vereség,
- majd 4–2-es győzelem a Debrecen ellen,
- aztán 4–2-es siker Kisvárdán.
Igazából nagyon könnyedén állhatna veretlenül a lila-fehér csapat, hiszen Nyíregyházán a végjátékban, 1-1-es állásnál Szappanos Péter kapus eladta a labdát, és a hazai csapat abból szerezte a győztes találatát. Ha a kapus nem hibázik, jó eséllyel az Újpest egy ponttal távozik. Azóta viszont két meccsen nyolc gólt szerzett Szélesi Zoltán együttese.
Horváth Krisztofer kiemelkedően futballozik, a Debrecen ellen két gólt szerzett a fordítás során, míg a Kisvárda ellen ő készítette elő Heitor gólját, és folyamatosan veszélyt jelentett a kapura. Popovicsnak kétszer is védenie kellett, majd Horváth indította Matkót, amelyből Amenyido megszerezte az Újpest harmadik gólját. Horváthnak nagyon komoly szerepe van abban, hogy az Újpest két egymást követő meccsen négy gólt szerzett.
Az Újpest két meccsen 8 gólt termelt
A csatársorban Gleofilo Vlijter a Kisvárda ellen már az 5. percben gyönyörű gólt szerzett, majd újra betalált, amit pár centi miatt a VAR les miatt érvénytelenített. A Debrecen ellen is ő kezdett elöl, tehát Szélesi számít rá. Ha ő stabilan termelni kezd, az Újpest támadósora egészen más szintre kerülhet.
Heitor a védelem kulcsembere, ráadásul a támadásokat is hatékonyan segíti.
Kisvárdán Vlijternek gólpasszt adott, és ő szerezte az Újpest második gólját. Egy olyan csapatnál, amely az előző idényben sokszor kaotikusnak tűnt, különösen fontos, ha egy középhátvéd nemcsak stabilan védekezik, hanem a támadás első fázisában is hozzáad a játékhoz. Amenyido két gólt lőtt és három gólpasszt adott eddig, ráadásul meglehetősen szép egyéni megoldásból talált a hálóba. Két egymást követő mérkőzésen gól – egy új igazolásnál ez elég erős kezdés.
Az előző évben Újpesten sokszor azt lehetett érezni, hogy biztos az anyagi háttér, jól igazolnak, tehetséges a keret, de nem áll össze egységes futballá. Elérkezett a nagy áttörés?
A Vasas három mérkőzés után öt ponttal áll:
- a Győr ellen 2-2,
- a Fradi vendégeként 0-0,
- a ZTE-t 5-0-ra verte
Habár a Vasas most jutott vissza az élvonalba, de egyáltalán nem újonc mentalitással kezdett. Az első fordulóban a címvédő ETO ellen több mint egy órán át emberhátrányban játszott, mégis 2–2-re végzett. A második fordulóban döntetlen az Üllői úton a Ferencváros ellen úgy, hogy a Fradi 13-szor próbálkozott lövéssel, de csak kettő találta el a kaput. Aztán 5-0-s siker a Zalaegerszeg ellen. Három forduló, három veretlen mérkőzés, 7–2-es gólkülönbség. Lehet, hogy a Vasas nem az NB I túléléséért érkezett, hanem azért, hogy felforgassa az alsóházat? Erős Gábor csapata ugyanis eddig azt mutatja, hogy nem fél az NB I-től.
A Fradi és a ZTE ellen a Pávkovics, Patrick, Csóka, Doktorics védelem - a kapuban a 21 éves Engedi Márkkal - nem kapott gólt. Sőt, az első fordulóban a bajnok Győr ellen emberhátrányban sem omlott össze. Eközben a ZTE ellen megmutatta, ha megkapja a teret és a kezébe kerül a mérkőzés, akkor gólokkal használja ki a lehetőséget.
A Vasas vezére Urblík József
Eddig Urblík Józsefról szól a Vasas támadójátéka, három gólt szerzett, két gólpasszt adott, és mindhárom meccsen kulcsembernek bizonyult. Az ETO ellen ő lőtte a Vasas első egyenlítő gólját, a Fradi ellen csapata egyik legfontosabb középpályása volt, míg a ZTE ellen duplázott, és az első percben ő készítette elő Koszta gólját.
Urblík nem klasszikus center, inkább középpályás, mégis három forduló után három gólnál jár.
Koszta Márk is kiemelkedő teljesítményt nyújt, a ZTE ellen két gólt szerzett, ráadásul az elsőt a 38. másodpercben.
A védelemben Csóka Dániel a kulcsfigura, az ETO ellen emberhátrányban ő mentette 2-2-re a meccset a 89. percben. Vagyis nemcsak védekezett, hanem pontot mentő gólt szerzett.
Az első három forduló alapján a Vasasnak van egy vezére Urblík József személyében, míg az Újpestnek olyan támadósora, amelyre régóta vártak a Megyeri úton. Ha tíz forduló után is egymás közelében, az élbolyban lesz a két csapat, akkor már nem lehet egyszerűen jó rajtként tekinteni a mostani eredményekre.
Az Újpestnek egyértelműen az élmezőnybe kell visszatérnie, a Vasasnak papíron csak az NB I-ben kellene maradnia.
Az egyik klub a korábbi helyét akarja visszaszerezni, a másik pedig most akarja elfoglalni a sajátját az élvonalban.
Három forduló alapján még korai lenne kijelenteni, hogy melyikük mire lehet képes. Egy azonban már most látszik: az Újpest és a Vasas nem egyszerűen jól kezdte a bajnokságot. Mindkét fővárosi csapat olyan jeleket mutat, amelyek miatt érdemes lesz figyelni, meddig tart ez a lendület.