Régen látott képet mutat a labdarúgó NB I tabellája. Három forduló után az Újpest vezeti a bajnokságot, míg az újonc Vasas a harmadik helyen áll. Három kör után az Újpest azt keresi, hogyan legyen újra nagycsapat. A Vasas pedig azt bizonyítja, hogy talán már most nagyobb csapat, mint amekkorának a közvélemény gondolta. Ráadásul az angyalföldiek nem újonc mentalitással kezdtek.

Az Újpest élre állt az NB I-ben Fotó: Újpest FC/Facebook

Az Újpest három mérkőzés után hat ponttal áll:

Nyíregyházán még 2-1-es vereség,

majd 4–2-es győzelem a Debrecen ellen,

aztán 4–2-es siker Kisvárdán.

Igazából nagyon könnyedén állhatna veretlenül a lila-fehér csapat, hiszen Nyíregyházán a végjátékban, 1-1-es állásnál Szappanos Péter kapus eladta a labdát, és a hazai csapat abból szerezte a győztes találatát. Ha a kapus nem hibázik, jó eséllyel az Újpest egy ponttal távozik. Azóta viszont két meccsen nyolc gólt szerzett Szélesi Zoltán együttese.

Horváth Krisztofer kiemelkedően futballozik, a Debrecen ellen két gólt szerzett a fordítás során, míg a Kisvárda ellen ő készítette elő Heitor gólját, és folyamatosan veszélyt jelentett a kapura. Popovicsnak kétszer is védenie kellett, majd Horváth indította Matkót, amelyből Amenyido megszerezte az Újpest harmadik gólját. Horváthnak nagyon komoly szerepe van abban, hogy az Újpest két egymást követő meccsen négy gólt szerzett.

Az Újpest két meccsen 8 gólt termelt

A csatársorban Gleofilo Vlijter a Kisvárda ellen már az 5. percben gyönyörű gólt szerzett, majd újra betalált, amit pár centi miatt a VAR les miatt érvénytelenített. A Debrecen ellen is ő kezdett elöl, tehát Szélesi számít rá. Ha ő stabilan termelni kezd, az Újpest támadósora egészen más szintre kerülhet.

Heitor a védelem kulcsembere, ráadásul a támadásokat is hatékonyan segíti.

Kisvárdán Vlijternek gólpasszt adott, és ő szerezte az Újpest második gólját. Egy olyan csapatnál, amely az előző idényben sokszor kaotikusnak tűnt, különösen fontos, ha egy középhátvéd nemcsak stabilan védekezik, hanem a támadás első fázisában is hozzáad a játékhoz. Amenyido két gólt lőtt és három gólpasszt adott eddig, ráadásul meglehetősen szép egyéni megoldásból talált a hálóba. Két egymást követő mérkőzésen gól – egy új igazolásnál ez elég erős kezdés.