Az NB I hatodik fordulójának egyik legnagyobb múltú párharcát rendezték szombat este a Szusza Ferenc Stadionban: az Újpest és a Vasas már 183. alkalommal találkozott egymással az élvonalban, az angyalföldiek pedig egy csaknem három évtizedes rossz sorozatot próbáltak megszakítani a IV. kerületben.

Az Újpest fordított a Vasas ellen

Fotó: Vasas/Facebook

Az örökmérleg jelentős újpesti fölényt mutatott, a lila-fehérek ráadásul kilenc bajnoki óta veretlenek voltak a Vasassal szemben. Az angyalföldiek még régebben, 1997 októberében győztek legutóbb bajnokin az Újpest vendégeként, azóta a IV. kerületiek 20 hazai bajnokin maradtak veretlenek ellenük.

A hullámzóan teljesítő Újpest hárommeccses veretlenségi sorozata az előző fordulóban, Pakson szakadt meg egy 2–0-s vereséggel, míg az újonc Vasas nyolc ponttal várta a találkozót, és a Puskás Akadémia ellen szenvedte el idénybeli első vereségét.

A Vasas szerezte meg a vezetést

A nagy múltú párosításhoz képest eseménytelenül indult a mérkőzés. Urblík József már a harmadik percben próbálkozott 18 méterről, de a kapu fölé lőtt, ezt követően pedig sokáig egyik csapat sem tudott komoly veszélyt kialakítani. Az Újpest birtokolta többet a labdát, de nehezen bontotta meg a szervezetten védekező Vasast.

A hazaiak első kaput eltaláló lövésére a 24. percig kellett várni, Matko próbálkozását Engedi Márk könnyedén védte. Hat perccel később már Horváth Krisztofer veszélyeztetett, az angyalföldiek kapusa azonban ezt a lövést is hárította.

A félidő hajrájában az Újpest tizenegyest reklamált, miután Csóka Dániel és Etienne Amenyido összecsapott a Vasas tizenhatosán belül. A VAR megvizsgálta az esetet, de nem ítélt büntetőt, így gól nélkül vonultak szünetre a csapatok.

A fordulás után viszont gyorsan megszületett az első találat. A 48. percben Urblík az oldalvonal mellől ívelt szabadrúgást a kapu elé, Iyinbor Patrick elszakadt Ljujicstól, majd három méterről a bal alsó sarokba fejelt (0–1).

A Vasas szinte azonnal megszerezhette volna a második gólját is. Kovácsréti Márk emelése után Koszta Márk került helyzetbe, lövését Szappanos Péter védte, majd a kipattanót sem sikerült a kapuba juttatnia.