Az NB I hatodik fordulójának egyik legnagyobb múltú párharcát rendezték szombat este a Szusza Ferenc Stadionban: az Újpest és a Vasas már 183. alkalommal találkozott egymással az élvonalban, az angyalföldiek pedig egy csaknem három évtizedes rossz sorozatot próbáltak megszakítani a IV. kerületben.
Az örökmérleg jelentős újpesti fölényt mutatott, a lila-fehérek ráadásul kilenc bajnoki óta veretlenek voltak a Vasassal szemben. Az angyalföldiek még régebben, 1997 októberében győztek legutóbb bajnokin az Újpest vendégeként, azóta a IV. kerületiek 20 hazai bajnokin maradtak veretlenek ellenük.
A hullámzóan teljesítő Újpest hárommeccses veretlenségi sorozata az előző fordulóban, Pakson szakadt meg egy 2–0-s vereséggel, míg az újonc Vasas nyolc ponttal várta a találkozót, és a Puskás Akadémia ellen szenvedte el idénybeli első vereségét.
A Vasas szerezte meg a vezetést
A nagy múltú párosításhoz képest eseménytelenül indult a mérkőzés. Urblík József már a harmadik percben próbálkozott 18 méterről, de a kapu fölé lőtt, ezt követően pedig sokáig egyik csapat sem tudott komoly veszélyt kialakítani. Az Újpest birtokolta többet a labdát, de nehezen bontotta meg a szervezetten védekező Vasast.
A hazaiak első kaput eltaláló lövésére a 24. percig kellett várni, Matko próbálkozását Engedi Márk könnyedén védte. Hat perccel később már Horváth Krisztofer veszélyeztetett, az angyalföldiek kapusa azonban ezt a lövést is hárította.
A félidő hajrájában az Újpest tizenegyest reklamált, miután Csóka Dániel és Etienne Amenyido összecsapott a Vasas tizenhatosán belül. A VAR megvizsgálta az esetet, de nem ítélt büntetőt, így gól nélkül vonultak szünetre a csapatok.
A fordulás után viszont gyorsan megszületett az első találat. A 48. percben Urblík az oldalvonal mellől ívelt szabadrúgást a kapu elé, Iyinbor Patrick elszakadt Ljujicstól, majd három méterről a bal alsó sarokba fejelt (0–1).
A Vasas szinte azonnal megszerezhette volna a második gólját is. Kovácsréti Márk emelése után Koszta Márk került helyzetbe, lövését Szappanos Péter védte, majd a kipattanót sem sikerült a kapuba juttatnia.
A Vasas a vezetés megszerzése után sem állt vissza, és több lehetősége is volt a második gólra. Az 52. percben azonban már az Újpest került nagyon közel az egyenlítéshez: Tóth Milán a tizenhatoson belül eltolta a labdát védője mellett, majd éles szögből a bal kapufát találta el.
Néhány perccel később Kovácsréti veszélyeztetett a másik oldalon, majd a 61. percben ismét a Vasas előtt adódott hatalmas lehetőség. Hej Viktor ívelése után Koszta hat méterről fejelt, a labda Heitoron irányt változtatott, Szappanos azonban nagy bravúrral hárított.
Három góllal válaszolt az Újpest
Szélesi Zoltán közben több helyen is változtatott csapatán, és a 64. percben Horváth Krisztofer helyére Krajcsovics Ábel érkezett. A csere később kulcsfontosságúnak bizonyult.
A 71. percben ugyanis egyenlített az Újpest: Iyinbor röviden szerelt, Matko megszerezte a labdát, majd Amenyidót játszotta meg, aki tíz méterről higgadtan a jobb alsó sarokba gurított (1–1).
Mindössze két perccel később már a fordítás lehetősége is megadatott a hazaiaknak. Krajcsovics lövése Csóka Dániel kezéről vágódott le a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labda mögé Matko állt, aki a 75. percben a bal alsó sarokba lőtt, miközben Engedi Márk a másik irányba vetődött (2–1).
Az Újpest így négy perc leforgása alatt megfordította a mérkőzést, és a 71. percben még egy közel 29 éve tartó rossz sorozat megtörésében reménykedő Vasas hirtelen hátrányba került a Szusza Ferenc Stadionban.
A vendégcsapatnak a fordítás után már támadnia kellett az egyenlítésért, ez pedig egyre nagyobb területeket nyitott meg az Újpest előtt. A 82. percben egy angyalföldi szabadrúgás után a hazai védelem előrevágta a labdát, Hej Viktor pedig nem tudott tisztázni Vlijter elől, így a lila-fehérek ketten vezethették Engedi Márk kapujára a labdát. Vlijter előbb Matkóhoz passzolt, aki önzetlenül visszatette neki a labdát, a suriname-i támadónak pedig három méterről már csak az üres kapuba kellett gurítania (3–1). Az Újpest így 11 perc alatt három gólt szerzett, eldöntve az észak-pesti derbit.
NB I, 6. forduló
Újpest FC–Vasas FC 3–1 (0–0)
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