A Vasas FC az elvárásokat felülmúlva rajtolt az NB I idei szezonjában: három forduló után veretlenül áll a bajnokság harmadik helyén, ráadásul úgy, hogy már a címvédő Győrrel, a kupagyőztes Ferencvárossal, valamint a Magyar Kupa előző kiírásának döntősével, a ZTE-vel is megmérkőzött. Az angyalföldiek nagyszerű szezonkezdetében elévülhetetlen érdemei vannak a csapat kapitányának, Urblík Józsefnek.

Urblík József a kapuval szemben minden távolságból gólveszélyes - Fotó: Képernyőkép/YouTube/AI

A középpályás már önmagában figyelemre méltó mutatókkal büszkélkedhet, hiszen három mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt adott, találatai ráadásul nem akármilyenre sikerültek.

Urblík már kétszer is kiérdemelte a forduló legszebb góljáért járó elismerést, legutóbb a ZTE ellen.

A Vasas vezérének kiváló rúgótechnikájára az elmúlt hetekben többen is rácsodálkoztak, de Urblík nem csak idén, hanem korábban már az NB II-ben, sőt a Puskás Akadémia színeiben is lőtt óriási gólokat.

Ezeket gyűjtöttük most össze!

7. Urblík József gólja a ZTE ellen

A Vasas pénteken 17:30-kor játszik a szintén veretlen Kispesttel, amely három döntetlennel kezdte a 2026/27-es bajnokságot! A Kispest színeiben a Paks ellen remekül játszott a 16 éves Somogyi Tamás, aki szép góllal tette le a névjegyét az NB I-ben. Az Újpest és a Vasas remek szezonkezdéséről hosszabb elemzést is írtunk!

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