A vasárnap azonos időpontban kezdődött Ferencváros–Vasas és ETO FC–Nyíregyháza mérkőzés valamelyike volt az ezredik olyan találkozó az NB I-ben, amelyet a VAR alkalmazásával rendeztek meg. Mivel a két összecsapás egyszerre kezdődött, nem lehetett egyértelműen kijelenteni, melyik éri el elsőként a mérföldkövet.

A Magyar Labdarúgó-szövetség összesítette a VAR-ral kapcsolatos eddigi tapasztalatokat

Fotó: MLSZ

A VAR az NB I-ben

A videóbíró-rendszert a 2021–2022-es idénytől alkalmazzák teljes körűen a magyar élvonalban. A rendszer azóta a hazai játékvezetés mindennapos részévé vált, ugyanakkor rendszeresen vitákat vált ki a szurkolók, a játékosok és a szakemberek körében.

Az MLSZ az ezredik mérkőzéshez közeledve részletesen összesítette az első öt év adatait: ezek alapján a VAR-csapatok az ezer NB I-es találkozón közel 19 ezer esetet ellenőriztek, tényleges beavatkozásra azonban mindössze 331 alkalommal volt szükség. Vagyis az ellenőrzéseknek kevesebb mint két százaléka vezetett ahhoz, hogy a pályán meghozott döntést korrigálni kellett.

A legfontosabb változások közé tartozik:

jelentősen csökkent a tévesen megítélt vagy elmaradt büntetők száma;

lényegesen pontosabbá váltak a leshelyzetek megítélései;

kiszűrhetővé váltak azok a súlyos szabálytalanságok, amelyeket a játékvezető a pályán nem láthatott;

megszűntek azok a gólok, amelyek szabálytalanság vagy leshelyzet miatt korábban érvényben maradhattak volna;

jelentősen csökkent a játékvezetést érdemben befolyásoló súlyos hibák száma.

A mérkőzések többségén egyszer sem kellett közbeavatkozni

A 331 beavatkozásból 234 alkalommal úgynevezett On-Field Review, azaz pálya melletti videózás következett. Ezekben az esetekben a játékvezető maga nézte vissza a jelenetet a monitoron, majd a felvételek alapján hozta meg a végleges döntést.

További 97 esetben objektíven eldönthető szituáció miatt történt közvetlen korrekció. Ebbe a körbe elsősorban a leshelyzetek, valamint annak megállapítása tartozott, hogy egy szabálytalanság a tizenhatoson belül vagy azon kívül történt-e.

Az adatok szerint az első ezer mérkőzés 71,2 százalékában egyáltalán nem volt szükség VAR-beavatkozásra. Ez azt jelenti, hogy tíz találkozóból több mint héten a videóbíró ugyan folyamatosan ellenőrizte a játékot, de egyszer sem kellett kezdeményeznie valamelyik döntés módosítását.