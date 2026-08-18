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Sport

Dráma a Bayern Münchennél – Musiala ismét összeesett a pályán

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Kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája playoffkörének első mérkőzésén a Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató AEK Athén 0–0-s döntetlent játszott a bolgár Levszki Szófia otthonában. A görög csapatban Vitális Milán nem léphetett pályára, Varga Barnabást pedig az 57. percben küldte pályára az AEK Athén vezetőedzője.

Az AEK Athén az előző szezonban megnyerte a görög bajnokságot, így csak a Bajnokok Ligája playoffkörében kellett csatlakoznia a selejtezősorozathoz. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese múlt szerdán játszotta le a szezonbeli első tétmérkőzését.

Varga Barnabás tavasszal öt góllal és két gólpasszal járult hozzá az AEK Athén bajnoki címéhez
Varga Barnabás tavasszal öt góllal és két gólpasszal járult hozzá az AEK Athén bajnoki címéhez
Fotó: AEK Athén/Facebook

A görög Szuperkupa-döntőt Vitális a kispadról nézte végig, míg a 2-2-re végződő találkozót végigjátszó Varga Barnabás hibázott a tizenegyespárbajban, így az OFI Kréta együttese nyerte meg a trófeát.

Varga Barnabás csereként állt be a BL-selejtezőn

A párharcnak a görög csapat volt az esélyese, azonban a BL-selejtező első köréből induló Levszki Szófia sem volt esélytelen, már csak azért sem, mert a bolgár csapat egyike annak a hat együttesnek – a Ferencvárossal együtt –, amely mindhárom selejtezőkört sikerrel vette egy adott európai kupasorozatban.

A nyolcszoros válogatott Vitális Milán nem léphetett pályára a mérkőzésen, mert az ETO színeiben már szerepelt BL-selejtezőn, Varga Barnabást pedig csak a kispadra jelölte Marko Nikolics. A helyén ezúttal az angolai Zini volt a szerb Luka Jovics csatárpárja.

Az első félidőben kiegyenlített játék zajlott, de nagy helyzetből csak egy adódott. A 20. percben Jovics került helyzetbe egy remek átadást követően, a 11 méteres lövése viszont a felső lécen csattant.

A fordulás után jobban kezdett a lengyel csapat, amely az 54. percben a brazil Maicon szólója után kis híján megszerezte a vezetést. A görög csapat a második félidő elején veszélytelenül futballozott, így Marko Nikolics az 57. percben pályára küldte Varga Barnabást.

Varga Barnabás csereként lépett pályára az AEK Athén együttesében
Fotó: aekfc.gr

A 64. percben a magyar válogatott támadó remek labdát készített le Răzvan Marinnek, de a román középpályás 16 méterről nem talált kaput.

A folytatásban a görög csapat támadójátéka feljavult, Varga Barnabás szinte minden felívelt labdát megtartott, vagy éppen jól készítette vissza azokat. A 85. percben a magyar támadónak is volt egy kisebb helyzete. Marin balról betekert szabadrúgása Varga mögé érkezett, de a válogatott támadó egy kitekert mozdulattal így is bele tudott fejelni a labdába, kapura viszont már nem tudta irányítani.

A hajrában már egyik csapat sem vállalt kockázatot, így elmaradtak a helyzetek, és maradt a 0–0-s döntetlen, ami tökéletes eredmény az AEK Athén számára, amely jövő héten hazai pályán harcolhatja ki a Bajnokok Ligája alapszakaszába jutást.

Bajnokok Ligája, playoffkör, első mérkőzések

Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög) 0–0 (0–0)

Fenerbahce (török)–Olympique Lyon (francia) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Greenwood (47.), ill. Openda (40.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) 2–2 (2–2)
gólszerzők: Beljo (6.), Lisica (10.), ill. Christiansen (26.), Tripic (39.)

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