Az AEK Athén az előző szezonban megnyerte a görög bajnokságot, így csak a Bajnokok Ligája playoffkörében kellett csatlakoznia a selejtezősorozathoz. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese múlt szerdán játszotta le a szezonbeli első tétmérkőzését.
A görög Szuperkupa-döntőt Vitális a kispadról nézte végig, míg a 2-2-re végződő találkozót végigjátszó Varga Barnabás hibázott a tizenegyespárbajban, így az OFI Kréta együttese nyerte meg a trófeát.
Varga Barnabás csereként állt be a BL-selejtezőn
A párharcnak a görög csapat volt az esélyese, azonban a BL-selejtező első köréből induló Levszki Szófia sem volt esélytelen, már csak azért sem, mert a bolgár csapat egyike annak a hat együttesnek – a Ferencvárossal együtt –, amely mindhárom selejtezőkört sikerrel vette egy adott európai kupasorozatban.
A nyolcszoros válogatott Vitális Milán nem léphetett pályára a mérkőzésen, mert az ETO színeiben már szerepelt BL-selejtezőn, Varga Barnabást pedig csak a kispadra jelölte Marko Nikolics. A helyén ezúttal az angolai Zini volt a szerb Luka Jovics csatárpárja.
Az első félidőben kiegyenlített játék zajlott, de nagy helyzetből csak egy adódott. A 20. percben Jovics került helyzetbe egy remek átadást követően, a 11 méteres lövése viszont a felső lécen csattant.
A fordulás után jobban kezdett a lengyel csapat, amely az 54. percben a brazil Maicon szólója után kis híján megszerezte a vezetést. A görög csapat a második félidő elején veszélytelenül futballozott, így Marko Nikolics az 57. percben pályára küldte Varga Barnabást.
A 64. percben a magyar válogatott támadó remek labdát készített le Răzvan Marinnek, de a román középpályás 16 méterről nem talált kaput.
A folytatásban a görög csapat támadójátéka feljavult, Varga Barnabás szinte minden felívelt labdát megtartott, vagy éppen jól készítette vissza azokat. A 85. percben a magyar támadónak is volt egy kisebb helyzete. Marin balról betekert szabadrúgása Varga mögé érkezett, de a válogatott támadó egy kitekert mozdulattal így is bele tudott fejelni a labdába, kapura viszont már nem tudta irányítani.
A hajrában már egyik csapat sem vállalt kockázatot, így elmaradtak a helyzetek, és maradt a 0–0-s döntetlen, ami tökéletes eredmény az AEK Athén számára, amely jövő héten hazai pályán harcolhatja ki a Bajnokok Ligája alapszakaszába jutást.
Bajnokok Ligája, playoffkör, első mérkőzések
Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög) 0–0 (0–0)
Fenerbahce (török)–Olympique Lyon (francia) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Greenwood (47.), ill. Openda (40.)
Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) 2–2 (2–2)
gólszerzők: Beljo (6.), Lisica (10.), ill. Christiansen (26.), Tripic (39.)
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