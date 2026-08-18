Az AEK Athén az előző szezonban megnyerte a görög bajnokságot, így csak a Bajnokok Ligája playoffkörében kellett csatlakoznia a selejtezősorozathoz. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese múlt szerdán játszotta le a szezonbeli első tétmérkőzését.

Varga Barnabás tavasszal öt góllal és két gólpasszal járult hozzá az AEK Athén bajnoki címéhez

Fotó: AEK Athén/Facebook

A görög Szuperkupa-döntőt Vitális a kispadról nézte végig, míg a 2-2-re végződő találkozót végigjátszó Varga Barnabás hibázott a tizenegyespárbajban, így az OFI Kréta együttese nyerte meg a trófeát.

Varga Barnabás csereként állt be a BL-selejtezőn

A párharcnak a görög csapat volt az esélyese, azonban a BL-selejtező első köréből induló Levszki Szófia sem volt esélytelen, már csak azért sem, mert a bolgár csapat egyike annak a hat együttesnek – a Ferencvárossal együtt –, amely mindhárom selejtezőkört sikerrel vette egy adott európai kupasorozatban.

A nyolcszoros válogatott Vitális Milán nem léphetett pályára a mérkőzésen, mert az ETO színeiben már szerepelt BL-selejtezőn, Varga Barnabást pedig csak a kispadra jelölte Marko Nikolics. A helyén ezúttal az angolai Zini volt a szerb Luka Jovics csatárpárja.

Az első félidőben kiegyenlített játék zajlott, de nagy helyzetből csak egy adódott. A 20. percben Jovics került helyzetbe egy remek átadást követően, a 11 méteres lövése viszont a felső lécen csattant.

A fordulás után jobban kezdett a lengyel csapat, amely az 54. percben a brazil Maicon szólója után kis híján megszerezte a vezetést. A görög csapat a második félidő elején veszélytelenül futballozott, így Marko Nikolics az 57. percben pályára küldte Varga Barnabást.

Varga Barnabás csereként lépett pályára az AEK Athén együttesében

Fotó: aekfc.gr

A 64. percben a magyar válogatott támadó remek labdát készített le Răzvan Marinnek, de a román középpályás 16 méterről nem talált kaput.

A folytatásban a görög csapat támadójátéka feljavult, Varga Barnabás szinte minden felívelt labdát megtartott, vagy éppen jól készítette vissza azokat. A 85. percben a magyar támadónak is volt egy kisebb helyzete. Marin balról betekert szabadrúgása Varga mögé érkezett, de a válogatott támadó egy kitekert mozdulattal így is bele tudott fejelni a labdába, kapura viszont már nem tudta irányítani.