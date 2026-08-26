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Az AEK Athénra szerda este a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése készül, hiszen a Levszki Szófia elleni visszavágón a Bajnokok Ligája alapszakaszába jutás a tét. Varga Barnabás pedig főszerepet kaphat a mindent eldöntő összecsapáson, a görög sajtó szerint ugyanis Marko Nikolics már meghozta döntését a magyar válogatott támadó szerepéről.

Elérkezett az igazság pillanata az AEK Athén és Varga Barnabás számára. A görög bajnok szerda este (21:00) hazai pályán fogadja a Levszki Szófiát a Bajnokok Ligája playoffkörének visszavágóján, miután az első, bulgáriai találkozó gól nélküli döntetlennel zárult. A magyar válogatott támadó Szófiában még nem került be a kezdőcsapatba. Marko Nikolics az 57. percben küldte pályára Vargát, ám az AEK végül nem tudta feltörni a Levszki védelmét. A szerb vezetőedző a mérkőzés után arról beszélt, hogy csapata a támadóharmadban több rossz döntést is hozott, és időnként önzően futballozott.

Varga Barnabás a kezdőcsapatban kaphat helyet a szerda esti AEK Athén-Levszki Szófia elleni sorsdöntő meccsen
Varga Barnabás a kezdőcsapatban kaphat helyet a szerda esti AEK Athén-Levszki Szófia elleni sorsdöntő meccsen
Fotó: Fotó: AEK Athén/Facebook
  • AEK Athén-Levszki Szófia
  • szerda, 21 óra

Megvan Nikolics terve, fontos szerep várhat Varga Barnabásra 

A görög Gazzetta a mérkőzést megelőző utolsó edzés után arról számolt be, hogy Nikolics lényegében már összeállította a kezdőcsapatát. A lap információi szerint a támadósorban Varga Barnabás lehet Luka Jovic párja, vagyis a magyar csatár a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén a kezdőben bizonyíthat.

Ez azért is érdekes, mert Nikolicsnak komoly választási lehetősége van a támadósorban. Az első mérkőzést követően külön is kitért csatáraira, és egyértelművé tette, hogy Vargával is komolyan számol.

Három kiváló csatárunk van – Jovic, Varga és Zini –, és mindegyiküket be fogom vetni attól függően, hogy az adott pillanatban mi a legjobb a csapat számára

 – fogalmazott az AEK vezetőedzője.

Most pedig úgy tűnik, a visszavágóra éppen a Varga–Jovic kettős mellett tette le a voksát.

Nikolics üzent a sorsdöntő meccs előtt

A tétet az AEK-nál sem próbálják kisebbíteni. A görög együttes mindössze egy győzelemre van attól, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája ligaszakaszába, Nikolics pedig a keddi sajtótájékoztatón hangsúlyozta: csapatának minden egyes labdáért meg kell küzdenie. A szakember szerint az AEK-nak lépésről lépésre kell eljutnia a továbbjutásig.

Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy egyetlen mérkőzésre leszünk a Bajnokok Ligájától, azt kérdeztük volna tőle: megőrültél?

 – mondta Nikolics, aki hozzátette, hogy az AEK az áldozatos munkának köszönhetően jutott el idáig. A vezetőedző ugyanakkor óva intett attól, hogy bárki lefutottnak tekintse a párharcot. A Levszkit nehezen legyőzhető ellenfélnek nevezte, és elárulta, milyen hozzáállást vár játékosaitól:

„Fázisról fázisra, labdáról labdára kell megközelítenünk a mérkőzést. Egy komoly, nehezen legyőzhető csapat áll velünk szemben.”

Nikolics egyúttal megerősítette, hogy valamennyi játékosa bevethető, így sérülés sem akadályozza abban, hogy az általa legerősebbnek tartott együttest küldje pályára.

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