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Az AEK Athén magabiztos győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára, ám a sikerbe némi aggodalom is vegyült. Varga Barnabás két góllal járult hozzá a továbbjutáshoz, a hajrában azonban a vállát fájlalta.

Varga Barnabás főszereplésével jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára az AEK Athén: a magyar válogatott csatár kétszer is betalált a Levszki Szófia elleni 4-0-s győzelem során. Az öröm azonban nem lehetett teljes, Varga ugyanis a mérkőzés hajrájában a jobb vállát fájlalta, és ápolásra is szorult.

Varga Barnabás két gólt is szerzett az AEK Athén-Levszki Szófia BL-selejtezőben
Varga Barnabás két gólt is szerzett az AEK Athén-Levszki Szófia BL-selejtezőn Fotó: AEK

 

Varga Barnabás a vállát fájlalta

A magyar csatár a mérkőzés hajrájában a jobb vállát fájlalta, ezért ápolni is kellett, ezt követően azonban még mintegy tíz percig folytatta a játékot, noha addigra a párharc gyakorlatilag már eldőlt. Vargát végül a 81. percben cserélték le, ami abból a szempontból biztató lehet, hogy sérülése után még pályán tudott maradni.

Görög szurkolói oldalakon ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a magyar támadó a lecserélését követően nem igazán mozgatta a jobb vállát. A sérülés súlyosságáról egyelőre nincs hivatalos információ, így az sem tudható, szüksége lesz-e hosszabb kihagyásra. Varga Barnabás állapota az AEK mellett a nemzeti csapat számára is fontos lehet a közelgő válogatott mérkőzések miatt.

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