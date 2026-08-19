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A labdarúgó Bajnokok Ligája playoff-körének első mérkőzésén az AEK Athén 0-0-s döntetlent játszott a bolgár Levszki Szófia otthonában. Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics nem volt elégedett a Levszki Szófia-AEK találkozó után, a szerb szakember szerint rossz döntések sorozata vezetett ahhoz, hogy nem tudtak előnyt kiharcolni a visszavágóra.

Az AEK Athén csapatában a nyáron igazolt Vitális Milán nem léphetett pályára a mérkőzésen, mert az ETO színeiben már szerepelt BL-selejtezőn, Varga Barnabást pedig csak a kispadra jelölte Marko Nikolics. A magyar válogatott támadó csereként viszont lehetőséget kapott a második félidőben, de gólt ő sem tudott szerezni a Levszki Szófia ellen.

Varga Barnabás csereként lépett pályára az AEK Athén együttesében
Varga Barnabás csereként lépett pályára az AEK Athén együttesében
Fotó: aekfc.gr

Levszki Szófia-AEK: Varga Barnabásék edzője nem volt elégedett

Marko Nikolics a Levszki Szófia-AEK találkozó után hangot adott elégedetlenségének. A görög csapat szerb edzője szerint csapata közelebb állt a gólszerzéshez, ám rossz döntéseket hozott a kulcspillanatokban.

„Először is, nagy köszönet a szurkolóinknak. A játéktér nem volt ideális. Nem vagyok elégedett az eredménnyel. Közelebb voltunk a gólszerzéshez, a kapufát is eltaláltuk. A visszavágó nyílt, hiszen a mi stadionunkban játsszák. Minden hazai pályán fog eldőlni. 

Egyszerűen nem vagyok elégedett, mert voltak olyan időszakok, amikor nem sikerült az utolsó passz, vagy a végső döntés nem volt helyes.

Közelebb voltunk a sikerhez, könnyebbé tehettük volna a visszavágót” – idézte Nikolics szavait a görög gazzetta.gr sportoldal. 

Marko Nikolics immár szerb, magyar és görög bajnok edzőként
Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics nem volt elégedett a meccs után
Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Levszki Szófia-AEK: Varga Barnabásékról is beszélt Marko Nikolics

Az AEK szombaton megkezdi a küzdelmeket a görög élvonalban, a Levszki elleni visszavágót pedig jövő hét szerdán vívja. Ennek kapcsán Nikolicsot a rotációról és a rendelkezésre álló csatárairól – köztük Vargáról – kérdezték. 

„Tisztelem a bajnokságot. Nehéz, és idén még versenyképesebb. Furcsának tűnhet, de a görög bajnokságot minden más kupasorozatnál fontosabbnak tartom. Nem gondoltam arra, hogy az Iraklis elleni nyitófordulós meccsen tartalékos összeállításban küldeném pályára a csapatom. 

Jelenleg ritmusba kell kerülnünk. Három kiváló csatárunk van – Jovic, Varga és Zini 

–, és egy nagyon jó formában lévő Gacinovicunk. Mindegyiküket be fogom vetni, attól függően, hogy mi a legjobb a csapat számára az adott pillanatban” – szögezte le a vezetőedző, aki a jelek szerint teljes mértékben elégedett a magyar támadóval.

Nikolics ugyan nem volt elégedett a Levszki elleni eredménnyel, de az AEK Athénnek a saját kezében a sorsa, a görög csapat jövő héten hazai pályán harcolhatja ki a Bajnokok Ligája alapszakaszába jutást.

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