Az AEK Athén csapatában a nyáron igazolt Vitális Milán nem léphetett pályára a mérkőzésen, mert az ETO színeiben már szerepelt BL-selejtezőn, Varga Barnabást pedig csak a kispadra jelölte Marko Nikolics. A magyar válogatott támadó csereként viszont lehetőséget kapott a második félidőben, de gólt ő sem tudott szerezni a Levszki Szófia ellen.

Varga Barnabás csereként lépett pályára az AEK Athén együttesében

Fotó: aekfc.gr

Levszki Szófia-AEK: Varga Barnabásék edzője nem volt elégedett

Marko Nikolics a Levszki Szófia-AEK találkozó után hangot adott elégedetlenségének. A görög csapat szerb edzője szerint csapata közelebb állt a gólszerzéshez, ám rossz döntéseket hozott a kulcspillanatokban.

„Először is, nagy köszönet a szurkolóinknak. A játéktér nem volt ideális. Nem vagyok elégedett az eredménnyel. Közelebb voltunk a gólszerzéshez, a kapufát is eltaláltuk. A visszavágó nyílt, hiszen a mi stadionunkban játsszák. Minden hazai pályán fog eldőlni.

Egyszerűen nem vagyok elégedett, mert voltak olyan időszakok, amikor nem sikerült az utolsó passz, vagy a végső döntés nem volt helyes.

Közelebb voltunk a sikerhez, könnyebbé tehettük volna a visszavágót” – idézte Nikolics szavait a görög gazzetta.gr sportoldal.

Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics nem volt elégedett a meccs után

Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Levszki Szófia-AEK: Varga Barnabásékról is beszélt Marko Nikolics

Az AEK szombaton megkezdi a küzdelmeket a görög élvonalban, a Levszki elleni visszavágót pedig jövő hét szerdán vívja. Ennek kapcsán Nikolicsot a rotációról és a rendelkezésre álló csatárairól – köztük Vargáról – kérdezték.

„Tisztelem a bajnokságot. Nehéz, és idén még versenyképesebb. Furcsának tűnhet, de a görög bajnokságot minden más kupasorozatnál fontosabbnak tartom. Nem gondoltam arra, hogy az Iraklis elleni nyitófordulós meccsen tartalékos összeállításban küldeném pályára a csapatom.

Jelenleg ritmusba kell kerülnünk. Három kiváló csatárunk van – Jovic, Varga és Zini

–, és egy nagyon jó formában lévő Gacinovicunk. Mindegyiküket be fogom vetni, attól függően, hogy mi a legjobb a csapat számára az adott pillanatban” – szögezte le a vezetőedző, aki a jelek szerint teljes mértékben elégedett a magyar támadóval.