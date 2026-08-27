Az AEK Athén az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 4-0-ra nyert bolgár riválisa ellen. Az AEK-Levszki Szófia meccsen 29 perc alatt eldőlt minden lényegi kérdés, Marko Nikolics együttese ekkor már három góllal vezetett. Varga Barnabás szerezte a második és a harmadik hazai találatot, a magyar válogatott csatár góljaira Szoboszlai Dominik is azonnal reagált.

Varga Barnabás volt az AEK-Levszki Szófia meccs hőse

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

AEK-Levszki Szófia 4-0

gólszerzők: Jovic (7.), Varga (12., 29.), Marin (55. – 11-esből)

AEK-Levszki Szófia: megégett a pokolban a bolgár csapat

A bolgár sajtó egyáltalán nem keresett kifogásokat a kudarcra, sőt, több lap is elismerően írt az AEK teljesítményéről – számolt be róla a görög Sport24 portál. A Topsport egészen kemény címmel számolt be a történtekről:

„A Levszki megégett a pokol négy körében Görögországban”

– utalva arra, hogy a görögök már a mérkőzés korai szakaszában eldöntötték a továbbjutást.

A Dsport szerint a Levszki nem tudott „felmászni az Olümposzra”, az AEK pedig véget vetett a BL-álomnak. A lap külön kiemelte, hogy „minden az első 30 percben dőlt el”, ami jól mutatja, mennyire egyoldalúvá vált a párharc a visszavágón.

Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0! Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Champions League!#AEKFC #ForzaAekara #UCL pic.twitter.com/iLm2FdRw6O — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 26, 2026

Varga Barnabás volt az AEK-Levszki Szófia meccs hőse

A Novsport ennél is keményebben fogalmazott. „Földet érés, földet érés, földet érés” – írta a lap, amely szerint az AEK egyértelműen megmutatta a Levszkinek, hogy a helye messze van a Bajnokok Ligájától.

A bolgárok Varga Barnabást is méltatták, a BTA „magyar tankcsatárként” hivatkozott a klasszis támadóra,

aki az egyik fő oka volt annak, hogy a Levszki BL-álmai szertefoszlottak.

4-0-s győzelmével az AEK nyolc év után ismét elérte a főtáblát a legrangosabb európai kupasorozatban, míg a Levszki az Európa-ligában folytathatja nemzetközi szereplését.

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