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A magyar válogatott csatár számára nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is hatalmas siker klubja Bajnokok Ligája-főtáblára jutása. Az AEK-Levszki Szófia párharc után komoly prémiumot kaptak a görög csapat játékosai, a jelentős összegből természetesen Varga Barnabás is részesül.

A görög sztárcsapat a szófiai 0-0-s döntetlen után hazai pályán kiütötte bolgár ellenfelét. Az AEK-Levszki Szófia párharc athéni visszavágóján már a hetedik percben megszerezte a vezetést Luka Jovics, majd jött Varga Barnabás, aki rövid idő alatt eldöntött minden kérdést. A magyar válogatott csatár a 12. percben, majd a 29. percben is betalált, az AEK végül 4-0-ra győzött, és nyolc év után ismét bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.

Varga Barnabás volt az AEK-Levszki Szófia meccs hőse
Varga Barnabás volt az AEK-Levszki Szófia meccs hőse
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

AEK-Levszki Szófia: Varga Barnabásék hatalmas jutalmat kaptak

Varga teljesítménye különösen értékesnek bizonyult, hiszen két góljával kulcsszerepet játszott abban, hogy az AEK elérje a klub számára óriási jelentőségű célt. A sikerért ráadásul nem mindennapi jutalmat kaptak a játékosok. Görög sajtóinformációk szerint az

AEK többségi tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz kétmillió eurós bónuszt ajánlott fel a csapatnak a BL-főtáblára jutásért.

Egyelőre nem tudni, pontosan kik között osztják szét az összeget. Elképzelhető, hogy csak a Levszki elleni párharcban pályára lépő 17 játékos részesül belőle, de az sem kizárt, hogy a teljes BL-keret, vagy akár az első csapat 27 futballistája kap prémiumot.

Utóbbi esetben is jelentős pénzről van szó: egy játékos körülbelül 75 ezer eurót, vagyis több mint 27 millió forintot kaphat. 

Varga Barnabás tehát jelentős összeggel gazdagodhat, de meg is dolgozott érte, hiszen két góllal segítette rég nem látott BL-bravúrhoz az AEK Athén csapatát.

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