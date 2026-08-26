Az AEK Athén a BL-playoff első mérkőzésén 0-0-s döntetlent játszott a bolgár Levszki Szófia otthonában, így hazai pályán harcolhatja ki a főtáblára jutást. Varga Barnabás minden bizonnyal kezdőként kap majd lehetőséget a sorsdöntő meccsen, mellyel kapcsolatban fontos közleményt adott ki a görög sztárcsapat.

Varga Barnabás csapatára sorsdöntő mérkőzés vár a BL-playoffban

Fotó: aekfc.gr

AEK Athén-Levszki Szófia

szerda, 21 óra

Varga Barnabás klubja fontos közleményt adott ki

A görög gazzetta.gr sportoldal a mérkőzés előtt számolt be arról, milyen szigorú intézkedéseket kell majd betartaniuk a drukkereknek az AEK stadionjában, az Allwyn Arenában.

„A stadion kapui a kezdés előtt három órával, 19 órakor nyitnak.

Ettől a pillanattól kezdve senki sem léphet be jegy nélkül a stadion környékére, mivel a rendőrség felügyelete alatt nagyon szigorú előzetes ellenőrzések lesznek,

akárcsak a stadion bejáratánál. Hátizsákot vagy táskát cipelő személyek nem haladhatnak át az előzetes ellenőrzéseken, és így nem léphetnek be a stadionba. Lézereszközök, füstbombák, csillagszórók, általánosan gyúlékony anyagok és bármi ehhez kapcsolódó eszköz használata szigorúan tilos. Csapatunk súlyos büntetést kaphat ezek stadionon belüli használatáért” – írta közleményében az AEK, hozzátéve, hogy a rasszista, politikai, sportellenes, provokatív vagy sértő tartalmú transzparensek is szigorúan tilosak. A súlyos intézkedések nemcsak a büntetések elkerülése miatt fontosak, hanem azért is, mert a stadionban tartózkodó szurkolók, valamint a játékosok biztonságát szolgálják.

Szigorú intézkedések az AEK Athén-Levszki Szófia meccsen

Az athéni klub még a meccsre kilátogató kiskorúak kapcsán is szigorú feltételekről számolt be.

„Minden stadionba érkező gyermeknek jeggyel kell rendelkeznie. Jegy nélkül egyetlen gyermek sem léphet be a stadionba.

Az is egyértelmű, hogy a nagyon szigorú előzetes ellenőrzések miatt az AEK szurkolóinak, akiknek jegyük van a mérkőzésre, korán kell megérkezniük a stadionba,

hogy elkerüljék a kellemetlenségeket. Minden szurkolónkat, aki szerda este a stadionban tartózkodik, kérjük, hogy vigyen magával személyazonosító okmányt arra az esetre, ha a rendőrség kérné. Végül emlékeztetünk arra, hogy a sportlétesítménybe kizárólag a Gov.gr Wallet alkalmazáson keresztül lehet bejutni. Azoknak, akik még nem regisztrálták jegyüket a Gov.gr Wallet alkalmazásban, haladéktalanul meg kell tenniük” – utalt közleményében az AEK a digitális okmánytárcára, amely a görög állam hivatalos mobilalkalmazása.