Hősként ünneplik Athénban Varga Barnabást, miután az AEK nyolc év után ismét a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott. A magyar válogatott labdarúgó két góllal járult hozzá a Levszki Szófia 4-0-s legyőzéséhez a legrangosabb európai kupasorozat rájátszásában. Teljesítményéért ráadásul nem kevés pénz üti a markát, miután a klubtulajdonos óriási bónusszal jutalmazta a játékosokat. A 31 éves csatár élete azonban a pályán kívül is a legszebb időszakában van, párja, Skrapits Laura ugyanis első gyermekükkel várandós.

A pályán és azon kívül is élete legszebb időszakát éli Varga Barnabás

Fotó: AEK Athén/Facebook

Varga Barnabás pályafutása csúcsán

Eddigi pályafutása csúcsára ért Varga Barnabás azzal, hogy 31 évesen életében először léphet pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A magyar válogatott támadó a Ferencváros labdarúgójaként már szerepelt a legrangosabb európai kupasorozat selejtezőjében, de amikor a zöld-fehérek legutóbb – 2020/21-es szezon – szerepeltek a főtáblán, akkor ő még az NB II-ben játszott, 25 évesen a Gyirmót FC színeiben. Bár ezt követően az Európa-liga és a Konferencialiga alapszakaszában is pályára lépett az Fradiban, a BL-ben ez az AEK Athénnal sikerült neki először, miután 4-0-s összesítéssel búcsúztatták a Levszki Szófiát a rájátszásban. Varga Barnabás ráadásul két góllal járult hozzá a sikerhez.

Jól kezdte a bajnokságot is Ami még a szakmai sikereket illeti, Varga Barnabás góllal kezdte a görög bajnokságot is. A magyar válogatott csatár az AEK kezdőcsapatában kapott helyet az Iraklisz ellen, és már a 11. percben betalált. Az athéniak végül 4-0-ra megnyerték azt a mérkőzést.

Anyagi stabilitást élvezhet Athénban

Varga Barnabás januárban igazolt az FTC-től Görögországban, ahol sajtóhírek szerint évi egymillió eurót, azaz körülbelül 390-400 millió forint körüli fizetést kap az AEK Athéntól. Ebben azonban nincsenek benne azok a bónuszok, amelykkel a klub többségi tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz rendre megjutalmazza a játékosokat.

A görög üzletember legutóbb a Bajnokok Ligája főtáblájára jutás után látogatta meg az ünneplő csapatot az öltözőben, és jelentette be, hogy teljesítményükért kétmillió eurós bónuszt ajánl fel a csapatnak.

Azt nem tudni, hogy ezt a keret összes játékosa vagy csak a párharc során pályára lépett 17 játékos között osztják-e el, de az AEK labdarúgói – így Varga Barnabás is – legrosszabb esetben 75 ezer euró, azaz 27 millió forint körüli összeget kaphat.