Az AEK Athén mindkét magyar válogatott futballistája, Vitális Milán és Varga Barnabás is kezdett a Kifiszia elleni idegenbeli bajnokin. A vendégek a 31 éves csatár góljával szereztek vezetést, Varga Razvan Marin kiugratása után lőtte a kapuba a ziccerét, ezzel egymás utáni harmadik tétmérkőzésén negyedszer volt eredményes.

Varga Barnabás bombaformában kezdte a szezont

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás gólt szerzett, az AEK Athén a végén bukta el a győzelmet

Az AEK a 93. percben emberelőnybe került, miután a curacaói Roshon van Eijmát második sárga lappal kiállították, ám az athéni csapat így sem tudta bezsebelni a három pontot. A 97. percben jött a fordulat, Bernardo Sousa góljával 10 emberrel kiegyenlített a Kifiszia. A mérkőzés után a vendégek trénere, Marko Nikolics dühösen értékelt, a szerb szakember a szabályokat vonta kérdőre, ugyanis az egyenlítő találatnál a Varga helyére becserélt támadója, Zini nem volt a pályán. Az angolai csatárt a sérülése miatt ápolták, és még nem térhetett vissza a pályára, amikor Sousa gólt szerzett.

Marko Nikolics dühös volt a Kifiszia-AEK meccs után

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

„A környezet katasztrofális volt a futball számára. A furcsa az, hogy holnaptól kezdve szövetségi beszédeket fognak tartani nekünk az érvényes szabályokról, és arról, hogy mikor térhet vissza egy játékos a pályára. Le kellett volna zárnunk a meccset.

Vannak szabályok, amelyek néha érvényesek, máskor nem. Nem akarok többet mondani, nehogy károsítsam a görög futballt...

három ponttal kellett volna távoznunk, helyette egyet szereztünk” – dühöngött a Kifiszia-AEK meccs után Nikolics.

Varga Barnabásék legközelebb a Görög Kupában lépnek pályára szerdán, a hétvégén pedig bajnoki meccsük is lesz. A Bajnokok Ligája küzdelmeit szeptember 8-án kezdik, az alapszakasz első fordulójában hazai pályán fogadják az osztrák LASK együttesét.