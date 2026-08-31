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A görög labdarúgó-bajnokság második fordulójában a címvédő AEK Athén 1-1-es döntetlent játszott a Kifiszia otthonában. A mérkőzésen Vitális Milán és Varga Barnabás is kezdett, utóbbi gólt szerzett. Az athéniak a 97. percben bukták el a győzelmet, a meccs után Marko Nikolics vezetőedző dühösen nyilatkozott.

Az AEK Athén mindkét magyar válogatott futballistája, Vitális Milán és Varga Barnabás is kezdett a Kifiszia elleni idegenbeli bajnokin. A vendégek a 31 éves csatár góljával szereztek vezetést, Varga Razvan Marin kiugratása után lőtte a kapuba a ziccerét, ezzel egymás utáni harmadik tétmérkőzésén negyedszer volt eredményes. 

Varga Barnabás bombaformában kezdte a szezont
Varga Barnabás bombaformában kezdte a szezont
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás gólt szerzett, az AEK Athén a végén bukta el a győzelmet

Az AEK a 93. percben emberelőnybe került, miután a curacaói Roshon van Eijmát második sárga lappal kiállították, ám az athéni csapat így sem tudta bezsebelni a három pontot. A 97. percben jött a fordulat, Bernardo Sousa góljával 10 emberrel kiegyenlített a Kifiszia. A mérkőzés után a vendégek trénere, Marko Nikolics dühösen értékelt, a szerb szakember a szabályokat vonta kérdőre, ugyanis az egyenlítő találatnál a Varga helyére becserélt támadója, Zini nem volt a pályán. Az angolai csatárt a sérülése miatt ápolták, és még nem térhetett vissza a pályára, amikor Sousa gólt szerzett.

Marko Nikolics dühös volt a Kifiszia-AEK meccs után
Marko Nikolics dühös volt a Kifiszia-AEK meccs után
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

„A környezet katasztrofális volt a futball számára. A furcsa az, hogy holnaptól kezdve szövetségi beszédeket fognak tartani nekünk az érvényes szabályokról, és arról, hogy mikor térhet vissza egy játékos a pályára. Le kellett volna zárnunk a meccset. 

Vannak szabályok, amelyek néha érvényesek, máskor nem. Nem akarok többet mondani, nehogy károsítsam a görög futballt...  

három ponttal kellett volna távoznunk, helyette egyet szereztünk” – dühöngött a Kifiszia-AEK meccs után Nikolics.

Varga Barnabásék legközelebb a Görög Kupában lépnek pályára szerdán, a hétvégén pedig bajnoki meccsük is lesz. A Bajnokok Ligája küzdelmeit szeptember 8-án kezdik, az alapszakasz első fordulójában hazai pályán fogadják az osztrák LASK együttesét. 

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