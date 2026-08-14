A másodosztályból bajnokként feljutott Vasas remekül kezdte az NB I-es szezont, pedig pokolian nehéz sorsolása volt. Erős Gábor együttese a nyitófordulóban a bajnoki címvédő Győrrel játszott döntetlent, majd a kupagyőztes Ferencváros otthonából is ponttal távozott, az előző fordulóban pedig 5–0-ra kiütötte a Magyar Kupa-döntős Zalaegerszeget.

A Fradi sem bírt az újonc Vasassal az NB I-ben

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A sorsolást látva nem sok angyalföldi szurkoló gondolta volna, hogy a csapat három fordulót követően még veretlen lesz az OTP Bank Ligában, de ahogy mondani szokás, evés közben jön meg az étvágy. Így a kispesti kiruccanás előtt győzelemben reménykedtek a piros-kék fanatikusok.

A Vasas egy 97. percben lőtt góllal szakította meg a Kispest Honvéd veretlenségi sorozatát

A Kispest Honvéd ugyan még nyeretlen volt az idei szezonban, ezért kevesebb szó esik a vörös-feketékről, azonban Maurizio Jacobacci együttese veretlen is volt, ugyanis a kispestiek mindhárom mérkőzése döntetlennel végződött. Ráadásul a Honvéd Kisvárdán és Pakson is vesztes állásból jött vissza, így kijelenthető, hogy az NB I egyik legfiatalabb csapatának van tartása.

A találkozót az angyalföldi csapat kezdte jobban, amely bő negyedóra elteltével meg is szerezhette volna a vezetést. Tóth Milán egy szenzációs szólóval két embert is otthagyott a bal szélen, majd a középre tett labdájára Kovácsréti Márk lőtt kapura, de a kispesti csapatban először lehetőséget kapó Osman Hadzikic hatalmasat védett. Az ismétlés után Koszta Márk közeli lövését is hárítani tudta a bosnyák kapus.

Ezt követően jött az ivószünet, utána pedig nagyon megváltozott a játék képe, a Honvéd pedig a 27. percben megszerezte a vezetést. Egy szép támadás végén Csontos Dominik tálalt remek labdát a bal szélen felfutó Hangya Szilveszternek. A Vasas egykori balhátvédje tökéletes labdát nyesett középre, amelyet a bosnyák Adi Alic közelről a kapuba fejelt (1–0).

A bekapott gól után az angyalföldi csapat átvette a játék irányítását, de komoly helyzetet csak a 44. percben tudott kialakítani. Ekkor egy jobb oldali beadás után Koszta fejelt nyolc méterről, de a jobb felső sarokba szánt labdája elsuhant a kapu fölött.