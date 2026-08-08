A Zalaegerszeg az előző fordulóban fantasztikus győzelmet aratott, ugyanis 5-2-re kiütötte hazai pályán a Paks együttesét. Az újonc Vasas – amely az előző hétvégén pontot szerzett a Fradi vendégeként – elleni mérkőzést azonban nem kezdte jól a ZTE, az angyalföldi csapat már a 38. másodpercben vezetett Koszta Márk góljával.

A Vasas az előző körben pontot szerzett a Fradi ellen

Fotó: fradi.hu

A Vasas-Zalagerszeg meccsen Koszta és Urblík voltak a hősök

Koszta vezető góljára tehát egy percet sem kellett várni a Vasas-Zalaegerszeg meccsen, a 29 éves támadó Urblík József passza után nagy erővel bombázott a rövid felsőbe.

A folytatásban is a hazai csapat akarata érvényesült, a 7. percben a gólpassza után Urblík is betalált, miután a ZTE védelme nagyot hibázott a saját 16-osánál.

A szünetre kétgólos előnnyel vonulhatott a Vasas, amely a második félidő elején emberelőnybe került:

Joseth Peraza azonnali piros lapot kapott a durva belépője után. Koszta Márk nem sokkal később újra büntetett, szép cselekkel forgatta meg a védőjét, majd nagy erővel bombázott éles szögből a léc alá az 56. percben.

A hajrában Horváth Rajmund is betalált, majd Urblík újra eredményes volt, a Vasas sztárja hatalmas bombagólt lőtt a 86. percben. Az angyalföldiek végül 5-0-ra verték a Zalaegerszeget, ezzel továbbra is veretlenek a bajnokságban.