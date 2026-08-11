Súlyos szavakkal reagált a Videoton FC Fehérvár vezetőedzőjének, Pető Tamásnak legutóbbi interjújára a klub korábbi labdarúgója, Kocsis Gergő. Amikor az 52 éves szakembernél rákérdeztek, igazak-e azok a híresztelések, miszerint az új tulajdonosi kör érkezésével távoznia kellene a posztjáról, azt mondta: mindenki tudja a csapatnál, hogy csak a „hamburgeres gyerek” szánalmas vergődéséről van szó.

A Videoton FC Fehérvár vezetőedzője, Pető Tamás reagált a távozásáról szóló híresztelésekre

Fotó: Videoton FC Fehérvár

Egymásnak üzenget az Videoton FC Fehérvár edzője és játékosa

Pető Tamás interjújából később kikerült a „hamburgeres gyerek” megnevezés, azonban az illető a közösségi oldalán reagált a Videoton FC Fehérvár vezetőedzőjének szavaira. Kocsis Gergő – aki egy hamburgerezőt üzemeltet – június 30-án, szerződése lejártával távozott a klubtól, miután az előző idényben 25 NB II-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa-találkozón szerepelt.

Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen poszt valaha is megjelenik az oldalamon, de ha már „hamburgeres gyerek" lettem, és ennyien kerestek ma, hogy reagáljak az interjúra, akkor engedj meg néhány apró pontosítást itt, a privát platformomon. Olvastam ezt a remek interjút. Hát, mit is mondhatnék: csak a szokásos... Csak pár, számomra fontos dolog, ami hiányzik a cikkből: őszinteség, tisztelet, intelligencia, de ezt még hosszan tudnám sorolni...

– kezdte az Instagram-oldalán megjelenített reakcióját Kocsis Gergő, aki kiemelte: személyeskedésbe nem szeretne belemenni, mert az nem az ő stílusa.

Sajnos számomra mostanáig is talány, hogy kerültem főszerepbe egy, a veled és a jövőddel kapcsolatos kérdésnél... A „hamburgeres gyereken" egyébként jót mosolyogtam. Szerintem nem baj, ha az ember idővel elkezd akár több lábon is állni, szóval ez pozitív! A „szánalmas vergődést" már kevésbé értettem, de mindenki döntse el maga az interjú után, hogy vajon ki lehet az, aki „szánalmasan vergődik"!

– fogalmazta meg súlyos szavait a 32 éves labdarúgó.

Kocsis Gergő labdarúgó nyílt levelet adott ki

Fotó: Videoton FC Fehérvár

Csak egy dolgot szeretnék még hangsúlyozni, mert sajnos, ha az emlékezetem nem csal, ez is „ferdítés": nem „el lettem küldve", hanem a te általad is szorgalmazott szerződés-hosszabbítást nem fogadtam el! A jövőben szeretnék csakis arra koncentrálni, amit a legjobban szeretek csinálni: a focira és a magánéletemre. Ez volt az első és utolsó nyilvános véleményem ezzel az üggyel kapcsolatban. Maradok tisztelettel, "Hamburgeres gyerek"!

– zárta bejegyzését Kocsis Gergő.