Kocsis Gergő és Pető Tamás között komoly balhé robbant ki a Videotonnál. A fehérváriak vezetőedzője egy interjúban keményen reagált arra a híresztelésre, miszerint távoznia kellene a posztjáról az új tulajdonosi kör érkezésével. Az 52 éves tréner a „hamburgeres gyerek” szánalmas vergődéseként jellemezte a jövőjével kapcsolatos pletykákat, szavait pedig a hamburgerezőt üzemeltető Kocsisnak címezte. A Vidi játékosa június 30-án, szerződése lejártával távozott a klubtól, miután az előző idényben 25 NB II-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa-találkozón szerepelt.

Kocsis Gergő távozott a Videotontól, majd Finnországba igazolt

Fotó: Fehér Gábor

A Videoton edzőjével balhézó Kocsis Gergő légiósként folytatja

A középpályásként és hátvédként is bevethető Kocsis kemény szavakkal reagált Pető megjegyzésére, de nem maradt sokáig új csapat nélkül: a 32 éves játékos a finn élvonalban szereplő FF Jaro együtteséhez igazolt. A jakobstadi klub tájékoztatása szerint Kocsis szerződése az idény hátralévő részére szól.

Korjataan ja täydennetään: FF Jaron uusi hankinta on vapaana agenttina seuraan saapuva unkarilaispuolustaja 🇭🇺 Gergő Kocsis (32), joka pystyy pelaamaan topparin lisäksi myös puolustavana keskikenttäpelaajana. Liittyy Jaron harjoitusvahvuuteen huomenna. #FFJaro #Veikkausliiga https://t.co/0l9CgkxAxc pic.twitter.com/tsNrvFQV1y — Futishuhut.com (@futishuhut) August 25, 2026

A Viditől távozó labdarúgó korábban légióskodott Németországban, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is. Magyarországon a Puskás Akadémia, a Diósgyőr, a Mezőkövesd, az MTK és a Debrecen csapataiban is megfordult, az NB I-ben 121 alkalommal lépett pályára.