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Kocsis Gergő a finn élvonalba igazolt. A 32 éves futballista a Videotonnál alaposan összerúgta a port Pető Tamás vezetőedzővel, de már sikerült új csapatot találnia magának.

Kocsis Gergő és Pető Tamás között komoly balhé robbant ki a Videotonnál. A fehérváriak vezetőedzője egy interjúban keményen reagált arra a híresztelésre, miszerint távoznia kellene a posztjáról az új tulajdonosi kör érkezésével. Az 52 éves tréner a „hamburgeres gyerek” szánalmas vergődéseként jellemezte a jövőjével kapcsolatos pletykákat, szavait pedig a hamburgerezőt üzemeltető Kocsisnak címezte. A Vidi játékosa június 30-án, szerződése lejártával távozott a klubtól, miután az előző idényben 25 NB II-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa-találkozón szerepelt.

Kocsis Gergő távozott a Videotontól, majd Finnországba igazolt
Kocsis Gergő távozott a Videotontól, majd Finnországba igazolt
Fotó: Fehér Gábor

A Videoton edzőjével balhézó Kocsis Gergő légiósként folytatja

A középpályásként és hátvédként is bevethető Kocsis kemény szavakkal reagált Pető megjegyzésére, de nem maradt sokáig új csapat nélkül: a 32 éves játékos a finn élvonalban szereplő FF Jaro együtteséhez igazolt. A jakobstadi klub tájékoztatása szerint Kocsis szerződése az idény hátralévő részére szól.

A Viditől távozó labdarúgó korábban légióskodott Németországban, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is. Magyarországon a Puskás Akadémia, a Diósgyőr, a Mezőkövesd, az MTK és a Debrecen csapataiban is megfordult, az NB I-ben 121 alkalommal lépett pályára.

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