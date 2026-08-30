A Videoton 2018-ban még NB I-et nyert, azóta viszont óriásit fordult a világ a fehérvári csapattal. Az együttes 2025 tavaszán a másodosztályba zuhant, a feljutásra pedig nem volt esélye, a klub az előző idényt négy vereséggel, stabil középcsapatként zárta. Az új idényben sem lett sokkal jobb a helyzet, a Vidi az első öt fordulóban már háromszor kapott ki, a Mezőkövesd elleni hazai kudarc után pedig balhé robbant ki. A csalódott szurkolók a gyenge eredmények miatt kérdőre vonták a csapatot, a klub másodedzője, Bekő Balázs azonban nem bírta a kritikát, és heves szóváltásba keveredett a drukkerekkel. Ha mindez nem lenne elég, a régóta várt tulajdonosváltás kérdése sem oldódott még meg: egy új befektető ugyan feltűnt, de továbbra is nagy bizonytalanság uralkodik a klub háza táján. A Vidi az NB II hatodik fordulójában a tabellán éppen előtte álló Karcag otthonában vendégeskedik majd, a mérkőzés előtt a fehérváriak korábbi játékosa, Juhász Roland nyilatkozott az Origo Sportnak.

A Videoton jelenleg nehéz helyzetben van

Fotó: Videoton FC Fehérvár

Karcag-Videoton, NB II hatodik forduló

vasárnap, 17:30

Óriási feszültséget okoz a bizonytalan jövő a Videotonnál

A Videoton továbbra is Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van, de nemrég úgy tűnt, hogy sikerül megállapodni a pályázaton nyertes amerikai-portugál Final Third LLC-vel. A tárgyalások azonban elakadtak, a cég kihátrált, így a pályázaton második helyezett, Nagy-Brittaniában bejegyzett Racing City Group Worldwide Ltd. lehet a befutó. A brit-olasz hátterű cégcsoport tulajdonosa, Morris Pagniello nagy ígéreteket tett, nemzetközi akadémia létrehozásáról és néhány éven belüli nemzetközi szereplésről is beszélt, de végleges megállapodás még nem történt a felek között. A Vidi korábbi játékosa és sportigazgatója, Juhász Roland reménykedik a legjobbakban, ugyanis a bizonytalanság mindenkit megvisel a csapatnál.

„10 évet töltöttem a klubnál, a mai napig követem az eseményeket.

Sajnos még nem rendeződött ez a kulcsfontosságú kérdés, ami a csapat játékára is rányomja a bélyegét. Ez látható.

Jelen pillanatban az anyagi helyzet még stabil, de valószínűleg a játékosok fejében is bizonytalanságot okoz, hogy még nincs meg a befektető. Nem tudni, hogy az új befektető mennyire lesz komoly, én bízom benne, hogy hamarosan rendeződik a helyzet. Az az érdeke mindenkinek, hogy a Vidi újra kiegyenesedjen, és az NB I-es feljutásról lehessen beszélni. A klub jóval többre hivatott annál, mint ami most történik vele” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 95-szörös magyar válogatott hátvéd.