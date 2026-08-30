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A Videoton egyelőre nem a feljutásért küzd a labdarúgó NB II-ben. A fehérvári csapatnál a játékosok, a stábtagok és a szurkolók is frusztráltak. Az eredmények nem jönnek, a tulajdonosváltás továbbra is húzódik, a bizonytalanság mindenkit megvisel. A klub egykori játékosa, Juhász Roland az Origo Sportnak elmondta, szerinte csak a stabilitás és a biztos jövőkép adhat erőt ahhoz, hogy a Videoton olyan célokért harcoljon, melyekre a múltja alapján hivatott.

A Videoton 2018-ban még NB I-et nyert, azóta viszont óriásit fordult a világ a fehérvári csapattal. Az együttes 2025 tavaszán a másodosztályba zuhant, a feljutásra pedig nem volt esélye, a klub az előző idényt négy vereséggel, stabil középcsapatként zárta. Az új idényben sem lett sokkal jobb a helyzet, a Vidi az első öt fordulóban már háromszor kapott ki, a Mezőkövesd elleni hazai kudarc után pedig balhé robbant ki. A csalódott szurkolók a gyenge eredmények miatt kérdőre vonták a csapatot, a klub másodedzője, Bekő Balázs azonban nem bírta a kritikát, és heves szóváltásba keveredett a drukkerekkel. Ha mindez nem lenne elég, a régóta várt tulajdonosváltás kérdése sem oldódott még meg: egy új befektető ugyan feltűnt, de továbbra is nagy bizonytalanság uralkodik a klub háza táján. A Vidi az NB II hatodik fordulójában a tabellán éppen előtte álló Karcag otthonában vendégeskedik majd, a mérkőzés előtt a fehérváriak korábbi játékosa, Juhász Roland nyilatkozott az Origo Sportnak.

A Videoton jelenleg nehéz helyzetben van
A Videoton jelenleg nehéz helyzetben van
Fotó: Videoton FC Fehérvár
  • Karcag-Videoton, NB II hatodik forduló
  • vasárnap, 17:30

Óriási feszültséget okoz a bizonytalan jövő a Videotonnál

A Videoton továbbra is Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van, de nemrég úgy tűnt, hogy sikerül megállapodni a pályázaton nyertes amerikai-portugál Final Third LLC-vel. A tárgyalások azonban elakadtak, a cég kihátrált, így a pályázaton második helyezett, Nagy-Brittaniában bejegyzett Racing City Group Worldwide Ltd. lehet a befutó. A brit-olasz hátterű cégcsoport tulajdonosa, Morris Pagniello nagy ígéreteket tett, nemzetközi akadémia létrehozásáról és néhány éven belüli nemzetközi szereplésről is beszélt, de végleges megállapodás még nem történt a felek között. A Vidi korábbi játékosa és sportigazgatója, Juhász Roland reménykedik a legjobbakban, ugyanis a bizonytalanság mindenkit megvisel a csapatnál.

„10 évet töltöttem a klubnál, a mai napig követem az eseményeket. 

Sajnos még nem rendeződött ez a kulcsfontosságú kérdés, ami a csapat játékára is rányomja a bélyegét. Ez látható. 

Jelen pillanatban az anyagi helyzet még stabil, de valószínűleg a játékosok fejében is bizonytalanságot okoz, hogy még nincs meg a befektető. Nem tudni, hogy az új befektető mennyire lesz komoly, én bízom benne, hogy hamarosan rendeződik a helyzet. Az az érdeke mindenkinek, hogy a Vidi újra kiegyenesedjen, és az NB I-es feljutásról lehessen beszélni. A klub jóval többre hivatott annál, mint ami most történik vele” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 95-szörös magyar válogatott hátvéd.

Borisov's Maksim Skavysh (R) and Vidi's Roland Juhasz (L) vie for the ball during the UEFA Europa League football match between Vidi FC and FC BATE Borisov in Budapest on September 20, 2018. Maksim Skavysh (R) of Belorus Bate Borisov vies with captain Roland Juhász (L) of Hungarian Borisov's Maksim Skavysh (R) and Vidi's Roland Juhasz (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Juhász Roland számára a mai napig fontos a Videoton sorsa 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Videotonnak a feljutásért kellene harcolnia

Juhász szerint a Vidinek a feljutásért kellene küzdenie már ebben az idényben is. A klub korábbi játékosa úgy véli, az élvonalba visszakerülés már most összejöhet, de csak akkor, ha rendeződik a legfontosabb kérdés.

„Alapvetően a keret nem rossz, az elmúlt két meccsből nem szabad kiindulni. Majdnem azt mondhatjuk, hogy mindkét esetben agyonnyert meccseket bukott el a klub. 

Ha ez átfordul, a Vidi még esélyes lehet arra, hogy visszajusson az élvonalba. Akár már ebben a szezonban. Ezért is fontos, hogy mihamarabb rendeződjön a tulajdonosi kérdés. 

Ez a keret, ha rendezett tulajdonosi háttérrel megerősödik télen, lényegesen többre hivatott” – szögezte le Juhász, aki szerint az NB III-ba zuhanástól a gyenge szezonkezdet ellenére sem kell tartaniuk a szurkolóknak.

„Azon meglepődnék. Az NB II-es kereteket tekintve, a csapat a mezőny első feléhez tartozik. Nem hinném, hogy emiatt kellene aggódni” – jelentette ki.

Roland Juhasz (L) and Chuba Akpom (R) in action during the UEFA Europa League Group L match between MOL Vidi FC and FC PAOK at Groupama stadium on Nov 08, 2018 in Budapest, Hungary. (Photo by Robert Szaniszló/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Juhász Roland nem tart attól, hogy a Vidi az NB III-ba zuhanna
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

„Az elmúlt időszak csak a bizonytalanságról szólt. Jó lenne egy befektető, aki stabilizálná a helyzetet, akár három-öt évre fixen felvázolna egy hosszú távú tervet. Úgy lehet tervezni, ha biztonság van. Fontos, hogy a szurkolók számára is legyen egy jövőkép. Első körben az tenne boldoggá mindenkit, ha a csapat visszajutna az NB I-be. 

A nemzetközi kupaszereplés ígérete inkább egy szurkolók felé tett gesztus, én annak éreztem ezt a lehetséges befektető részéről. Mi az álma jelenleg mindenkinek? Az, hogy stabil NB I-es csapat legyen a Vidi” 

– tette hozzá a háromszoros magyar bajnok védő.

Juhász Roland szerint összetartásra van szükség

A szurkolók nehezen viselik a gyenge eredményeket, ami a Videoton múltját tekintve érthető, hiszen a fehérvári egyesület a 2010-es években háromszor nyerte meg az NB I-et, és a nemzetközi kupasorozatokban is többször szerepelt. Az Anderlecht játékosaként ötszörös belga bajnok Juhász megérti a drukkerek frusztráltságát, de a drámai helyzet fokozása helyett inkább összetartást vár tőlük.

„A szurkolók, sőt, még az edzői stábból sem mindenki lát bele abba, hogy mi zajlik a háttérben vezetői szinten. Persze mindenkit egyre jobban frusztrál ez a helyzet, a drukkerek is nehezen viselik a bizonytalanságot. 

Én azt gondolom, ilyen helyzetben kellene összetartónak lenni, nem pedig félinformációkra támaszkodni, melyeknek talán nincs is valóságalapja. A szurkolókból ez idegességet vált ki, de ezt tudni kell kezelni. 

A Vidinél azért szokatlan ez a helyzet, inkább bajnoki címek, dobogós helyezések, nemzetközi szereplések voltak a középpontban. Most teljesen más szituáció alakult ki, ezt bármely minőségben – szurkolóként, vezetőként, stábtagként, játékosként – nehéz elviselni. Azonban ezt is közösen kell megoldani, nem az fogja előrevinni a csapatot, ha feszültség alakul ki a szurkolók és a stáb, vagy éppen a játékosok között” – zárta a Videoton sorsát érintő gondolatait Juhász Roland.

A Videoton szurkolói nehezen viselik a sorozatos kudarcokat
Fotó: vidi.hu

A Videoton öt forduló után a tabella 9. helyén áll az NB II-ben, Pető Tamás együttese vasárnap a Karcag otthonában javíthat. Ezt követően jön a DVTK elleni bajnoki rangadó hazai pályán, majd újra megmérkőzik a Diósgyőrrel a Vidi – a két csapat Miskolcon a Magyar Kupában is összecsap egymással.

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