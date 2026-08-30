A Videoton 2018-ban még NB I-et nyert, azóta viszont óriásit fordult a világ a fehérvári csapattal. Az együttes 2025 tavaszán a másodosztályba zuhant, a feljutásra pedig nem volt esélye, a klub az előző idényt négy vereséggel, stabil középcsapatként zárta. Az új idényben sem lett sokkal jobb a helyzet, a Vidi az első öt fordulóban már háromszor kapott ki, a Mezőkövesd elleni hazai kudarc után pedig balhé robbant ki. A csalódott szurkolók a gyenge eredmények miatt kérdőre vonták a csapatot, a klub másodedzője, Bekő Balázs azonban nem bírta a kritikát, és heves szóváltásba keveredett a drukkerekkel. Ha mindez nem lenne elég, a régóta várt tulajdonosváltás kérdése sem oldódott még meg: egy új befektető ugyan feltűnt, de továbbra is nagy bizonytalanság uralkodik a klub háza táján. A Vidi az NB II hatodik fordulójában a tabellán éppen előtte álló Karcag otthonában vendégeskedik majd, a mérkőzés előtt a fehérváriak korábbi játékosa, Juhász Roland nyilatkozott az Origo Sportnak.
- Karcag-Videoton, NB II hatodik forduló
- vasárnap, 17:30
Óriási feszültséget okoz a bizonytalan jövő a Videotonnál
A Videoton továbbra is Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van, de nemrég úgy tűnt, hogy sikerül megállapodni a pályázaton nyertes amerikai-portugál Final Third LLC-vel. A tárgyalások azonban elakadtak, a cég kihátrált, így a pályázaton második helyezett, Nagy-Brittaniában bejegyzett Racing City Group Worldwide Ltd. lehet a befutó. A brit-olasz hátterű cégcsoport tulajdonosa, Morris Pagniello nagy ígéreteket tett, nemzetközi akadémia létrehozásáról és néhány éven belüli nemzetközi szereplésről is beszélt, de végleges megállapodás még nem történt a felek között. A Vidi korábbi játékosa és sportigazgatója, Juhász Roland reménykedik a legjobbakban, ugyanis a bizonytalanság mindenkit megvisel a csapatnál.
„10 évet töltöttem a klubnál, a mai napig követem az eseményeket.
Sajnos még nem rendeződött ez a kulcsfontosságú kérdés, ami a csapat játékára is rányomja a bélyegét. Ez látható.
Jelen pillanatban az anyagi helyzet még stabil, de valószínűleg a játékosok fejében is bizonytalanságot okoz, hogy még nincs meg a befektető. Nem tudni, hogy az új befektető mennyire lesz komoly, én bízom benne, hogy hamarosan rendeződik a helyzet. Az az érdeke mindenkinek, hogy a Vidi újra kiegyenesedjen, és az NB I-es feljutásról lehessen beszélni. A klub jóval többre hivatott annál, mint ami most történik vele” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 95-szörös magyar válogatott hátvéd.
A Videotonnak a feljutásért kellene harcolnia
Juhász szerint a Vidinek a feljutásért kellene küzdenie már ebben az idényben is. A klub korábbi játékosa úgy véli, az élvonalba visszakerülés már most összejöhet, de csak akkor, ha rendeződik a legfontosabb kérdés.
„Alapvetően a keret nem rossz, az elmúlt két meccsből nem szabad kiindulni. Majdnem azt mondhatjuk, hogy mindkét esetben agyonnyert meccseket bukott el a klub.
Ha ez átfordul, a Vidi még esélyes lehet arra, hogy visszajusson az élvonalba. Akár már ebben a szezonban. Ezért is fontos, hogy mihamarabb rendeződjön a tulajdonosi kérdés.
Ez a keret, ha rendezett tulajdonosi háttérrel megerősödik télen, lényegesen többre hivatott” – szögezte le Juhász, aki szerint az NB III-ba zuhanástól a gyenge szezonkezdet ellenére sem kell tartaniuk a szurkolóknak.
„Azon meglepődnék. Az NB II-es kereteket tekintve, a csapat a mezőny első feléhez tartozik. Nem hinném, hogy emiatt kellene aggódni” – jelentette ki.
„Az elmúlt időszak csak a bizonytalanságról szólt. Jó lenne egy befektető, aki stabilizálná a helyzetet, akár három-öt évre fixen felvázolna egy hosszú távú tervet. Úgy lehet tervezni, ha biztonság van. Fontos, hogy a szurkolók számára is legyen egy jövőkép. Első körben az tenne boldoggá mindenkit, ha a csapat visszajutna az NB I-be.
A nemzetközi kupaszereplés ígérete inkább egy szurkolók felé tett gesztus, én annak éreztem ezt a lehetséges befektető részéről. Mi az álma jelenleg mindenkinek? Az, hogy stabil NB I-es csapat legyen a Vidi”
– tette hozzá a háromszoros magyar bajnok védő.
Juhász Roland szerint összetartásra van szükség
A szurkolók nehezen viselik a gyenge eredményeket, ami a Videoton múltját tekintve érthető, hiszen a fehérvári egyesület a 2010-es években háromszor nyerte meg az NB I-et, és a nemzetközi kupasorozatokban is többször szerepelt. Az Anderlecht játékosaként ötszörös belga bajnok Juhász megérti a drukkerek frusztráltságát, de a drámai helyzet fokozása helyett inkább összetartást vár tőlük.
„A szurkolók, sőt, még az edzői stábból sem mindenki lát bele abba, hogy mi zajlik a háttérben vezetői szinten. Persze mindenkit egyre jobban frusztrál ez a helyzet, a drukkerek is nehezen viselik a bizonytalanságot.
Én azt gondolom, ilyen helyzetben kellene összetartónak lenni, nem pedig félinformációkra támaszkodni, melyeknek talán nincs is valóságalapja. A szurkolókból ez idegességet vált ki, de ezt tudni kell kezelni.
A Vidinél azért szokatlan ez a helyzet, inkább bajnoki címek, dobogós helyezések, nemzetközi szereplések voltak a középpontban. Most teljesen más szituáció alakult ki, ezt bármely minőségben – szurkolóként, vezetőként, stábtagként, játékosként – nehéz elviselni. Azonban ezt is közösen kell megoldani, nem az fogja előrevinni a csapatot, ha feszültség alakul ki a szurkolók és a stáb, vagy éppen a játékosok között” – zárta a Videoton sorsát érintő gondolatait Juhász Roland.
A Videoton öt forduló után a tabella 9. helyén áll az NB II-ben, Pető Tamás együttese vasárnap a Karcag otthonában javíthat. Ezt követően jön a DVTK elleni bajnoki rangadó hazai pályán, majd újra megmérkőzik a Diósgyőrrel a Vidi – a két csapat Miskolcon a Magyar Kupában is összecsap egymással.
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