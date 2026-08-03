Az észak-londoniak már megszerezték a görög Hrisztosz Coliszt, végleg szerződtették az ecuadori Piero Hincapiét, valamint ingyen leigazolták Illan Mesliert, de Arteta szerint ez még csak a kezdet. Az Arsenal továbbra is bal oldali szélsőt, középpályást és középhátvédet keres, utóbbit a sérült William Saliba pótlására. A legnagyobb figyelem ugyanakkor a bal szélső posztra irányul, ahol a Real Madrid brazil klasszisa, Vinícius Júnior számít az Arsenal első számú célpontjának.

Vinícius Júnior az Arsenal első számú nyári célpontja

Fotó: Alberto Gardin / NurPhoto via AFP

Bár a klub részéről hivatalos ajánlatról nem esett szó, Arteta elmondta, hogy az Arsenal vezetősége aktívan dolgozik a keret további megerősítésén.

Arra számítunk, hogy a következő három hétben még lesznek mozgások, mert – ahogy mindenki más – mi is jobbak szeretnénk lenni. Elég csak ránézni az átigazolási piacra és arra, mit csinálnak a riválisaink. Nem fogunk tétlenül ülni. Nagyon ambiciózus céljaink vannak, és pontosan tudjuk, hová szeretnénk eljutni”

– idézi a The Athletic baszk szakembert, aki szerint a Premier League és a Bajnokok Ligája élmezőnyében már minimális különbségek döntenek, ezért elengedhetetlen a belső verseny fokozása és a keret minőségének további javítása.

​Vinícius Júnior az Arsenal fő célpontja?

Arteta úgy fogalmazott, hogy az Arsenalnak most még nagyobb ambícióval kell dolgoznia a bajnoki cím és a Bajnokok Ligája-döntő után.

A különbségek nagyon kicsik. Ha fejlődni akarunk egy olyan környezetben, ahol a színvonal folyamatosan emelkedik, akkor házon belül is növelnünk kell a versenyt. Meg kell találnunk azokat a területeket, ahol még hiányosságaink vannak, hogy nagyobb mozgásterünk legyen. Így kell gondolkodnunk. Úgy érzem, most még nagyobb a felelősségünk és az ambíciónk, mint korábban. Tisztában vagyunk a képességeinkkel és azzal, hogy bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt. Most már azt is bizonyítanunk kell, hogy ezen a szinten a helyünk”

– vélekedett az Arsenal edzője.

Mikel Arteta csapata közel került a BL-trófeához

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Az észak-londoni klub emellett továbbra is érdeklődik Bruno Guimarães iránt is, miután a Newcastle középpályása jelezte távozási szándékát. Az Arsenal korábbi, 60 millió fontos ajánlatát azonban a Newcastle visszautasította.