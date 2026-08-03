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Az Arsenal nem akar megelégedni az előző szezonban megszerzett bajnoki címmel. Mikel Arteta szerint a Bajnokok Ligája-döntős csapata még tovább erősödhet a nyáron, az észak-londoniak legnagyobb dobása pedig akár minden eddigi igazolást felülírhat – a klub első számú célpontja ugyanis a Real Madrid világklasszis szélsője, Vinícius Júnior, akinek megszerzése az átigazolási piac egyik legnagyobb szenzációja lenne. Az Arsenal vezetőedzője szerint a klub „nem fog tétlenül ülni”, és mindent megtesz azért, hogy a következő idényben még magasabb szintre lépjen.

Az észak-londoniak már megszerezték a görög Hrisztosz Coliszt, végleg szerződtették az ecuadori Piero Hincapiét, valamint ingyen leigazolták Illan Mesliert, de Arteta szerint ez még csak a kezdet. Az Arsenal továbbra is bal oldali szélsőt, középpályást és középhátvédet keres, utóbbit a sérült William Saliba pótlására. A legnagyobb figyelem ugyanakkor a bal szélső posztra irányul, ahol a Real Madrid brazil klasszisa, Vinícius Júnior számít az Arsenal első számú célpontjának. 

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Vinícius Júnior az Arsenal első számú nyári célpontja
Fotó: Alberto Gardin / NurPhoto via AFP

Bár a klub részéről hivatalos ajánlatról nem esett szó, Arteta elmondta, hogy az Arsenal vezetősége aktívan dolgozik a keret további megerősítésén.

Arra számítunk, hogy a következő három hétben még lesznek mozgások, mert – ahogy mindenki más – mi is jobbak szeretnénk lenni. Elég csak ránézni az átigazolási piacra és arra, mit csinálnak a riválisaink. Nem fogunk tétlenül ülni. Nagyon ambiciózus céljaink vannak, és pontosan tudjuk, hová szeretnénk eljutni” 

– idézi a The Athletic baszk szakembert, aki szerint a Premier League és a Bajnokok Ligája élmezőnyében már minimális különbségek döntenek, ezért elengedhetetlen a belső verseny fokozása és a keret minőségének további javítása. 

​Vinícius Júnior az Arsenal fő célpontja?

Arteta úgy fogalmazott, hogy az Arsenalnak most még nagyobb ambícióval kell dolgoznia a bajnoki cím és a Bajnokok Ligája-döntő után.

A különbségek nagyon kicsik. Ha fejlődni akarunk egy olyan környezetben, ahol a színvonal folyamatosan emelkedik, akkor házon belül is növelnünk kell a versenyt. Meg kell találnunk azokat a területeket, ahol még hiányosságaink vannak, hogy nagyobb mozgásterünk legyen. Így kell gondolkodnunk. Úgy érzem, most még nagyobb a felelősségünk és az ambíciónk, mint korábban. Tisztában vagyunk a képességeinkkel és azzal, hogy bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt. Most már azt is bizonyítanunk kell, hogy ezen a szinten a helyünk” 

– vélekedett az Arsenal edzője. 

Mikel Arteta head coach of Arsenal looks on during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Mikel Arteta csapata közel került a BL-trófeához
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Az észak-londoni klub emellett továbbra is érdeklődik Bruno Guimarães iránt is, miután a Newcastle középpályása jelezte távozási szándékát. Az Arsenal korábbi, 60 millió fontos ajánlatát azonban a Newcastle visszautasította.

Arteta szavai alapján mozgalmas hetek várhatók az Emirates Stadionban, és ha az Arsenal valóban megpróbálja megszerezni Vinícius Júniort, az a nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb szenzációja lehetne.

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