Az elmúlt hetekben komoly találgatások övezték Vinícius Júnior jövőjét. Az Arsenal ambiciózus ajánlattal készült arra az esetre, ha Vinícius nem hosszabbítaná meg a 2027-ben lejáró szerződését, az észak-londoni klub első számú nyári célpontjaként tekintett rá. A 26 esztendős játékos ugyan nyitott lett volna egy esetleges váltásra, végül azonban a Real Madrid új ajánlatát fogadta el.

Vinícius Júnior továbbra is a Real Madrid színeiben futballozik

Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Vinícius Júnior marad a Real Madridnál

A felek szerdán ültek tárgyalóasztalhoz, ahol a madridi vezetőség olyan szerződéscsomagot tett az asztalra, amely tükrözi Vinícius klubon belüli szerepét és fontosságát. Az egyezség gyorsan megszületett, a Real Madrid pedig egy nappal később hivatalosan is bejelentette a hosszabbítást:

a játékos új szerződése 2032 nyaráig szól, sajtóértesülések szerint évi mintegy 24 millió eurós fizetést garantálva neki, bár a Real Madrid a megállapodás pénzügyi részleteit nem hozta nyilvánosságra.

A brazil szélső 2018 nyarán érkezett a Flamengótól a királyi gárdához, azóta 375 tétmérkőzésen 128 gólt szerzett és 100 gólpasszt adott. A madridi együttessel három spanyol bajnoki címet, két Bajnokok Ligáját, valamint több hazai és nemzetközi trófeát nyert.

A legutóbbi idényben minden sorozatot figyelembe véve 22 gólig jutott, ugyanakkor a Real Madrid egymást követő második szezonját zárta jelentős trófea nélkül: a bajnokságban a Barcelona mögött második lett, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntő jelentette a végállomást.

A madridiaknál jelentős változások történtek a nyáron: José Mourinho visszatért a vezetőedzői posztra, miközben több új játékos – Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Yan Diomandé – is érkezett a klubhoz. Ebben az új projektben kulcsszerepet szánnak Viníciusnak, akinek hosszabbítása a Real Madrid számára nemcsak sportszakmai, hanem üzleti szempontból is kiemelten fontos lépés.