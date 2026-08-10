A Liverpool kétgólos előnyről szenvedett 3–2-es vereséget az AS Monaco ellen az Anfielden. A hazaiak Alexander Isak és Florian Wirtz találatával már 2–0-ra is vezettek, ám még a szünet előtt Virgil van Dijk szabálytalansága után tizenegyesből szépített a francia csapat, amely a második félidőben megfordította a mérkőzést.
Virgil van Dijk üzenete
A találkozó több Liverpool-játékos számára is fontos állomás volt a felkészülésben: Van Dijk először szerepelt mérkőzésen az Arne Slotot váltó Andoni Iraola irányítása alatt, a holland védő pedig a lefújás után arról is beszélt, hogyan indult a közös munka az új vezetőedzővel.
„Minden a legnagyobb rendben van. Már az első héten, amikor bejelentették a kinevezését, volt egy nagyszerű beszélgetésünk” – mondta Van Dijk, aki egyértelművé tette Iraola számára, hogy mindenben számíthat rá az új időszak kezdetén.
A legfontosabb, amit tudnia kell – és ezt természetesen el is mondtam neki –, hogy itt vagyok neki, bármire is van szüksége. Bármit is kell tennem a csapatért vagy bármi másért, számíthat rám.
A Liverpool csapatkapitánya szerint a cél az edzőváltás ellenére sem változott.
„Remélhetőleg sikeresek leszünk ebben az idényben, ezt akarjuk. Ez semmit sem vesz el Arne Slot és a stábja érdemeiből. Nagyszerű időszakot töltöttünk együtt, még ha az előző évad miatt csalódottak is voltunk. Idén új edzőnk van, új módon készülünk, ehhez pedig mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell.”
A 35 éves holland védő arra is kitért, hogy az edzőváltással nemcsak új vezetőedző, hanem új szakmai stáb és más edzésmódszerek is érkeztek Liverpoolba.
„Új a stáb, mások az edzésmódszerek. Szerettem Arne irányítása alatt dolgozni, és biztos vagyok benne, hogy az új edzővel is szeretek majd együtt dolgozni.”
Wirtz élvezi az Iraolával közös munkát
Van Dijkhoz hasonlóan Florian Wirtz is pozitívan nyilatkozott az új vezetőedző első heteiről. A német válogatott középpályás a Monaco ellen ismét eredményes volt, miután a Leeds elleni 4–2-es vereség alkalmával is betalált.
Az elmúlt három évben a Bournemouthnál megmutatta, mire képes egy csapattal. Természetesen nagyon vártuk, hogy együtt dolgozhassunk vele. Az első néhány hét alapján csak azt mondhatom, hogy élvezem a közös munkát
– mondta Wirtz.
Isak: Minden mérkőzéssel jobb állapotba kerülök
Alexander Isak számára ugyancsak biztatóan alakult a vasárnapi mérkőzés. A svéd támadó a 16. percben megszerezte a Liverpool vezető gólját, majd a második találatból is kivette a részét. A Liverpool hivatalos honlapjának a lefújás után elmondta, örült annak, hogy ismét az Anfielden játszhatott.
„Jó volt. Nagyon jó érzés volt újra itthon, a szurkolóink előtt játszani, és újabb játékperceket gyűjteni. Jó érzés volt.”
A svéd válogatott támadó a Leeds elleni mérkőzés után másodszor lépett pályára a nyári felkészülés során, és úgy érzi, folyamatosan javul a fizikai állapota.
„Jól érzem magam. Remélhetőleg minden mérkőzéssel jobb erőnléti állapotba kerülök, ezért dolgozom. Úgy éreztem, ma jobb volt, mint az előző mérkőzésen, és remélhetőleg a következő még jobb lesz, mint a mai. Erről szól a felkészülés, hogy építkezzünk, és ezt kell folytatnunk.”
Isak Iraoláról is pozitívan beszélt.
Nagyon jó vele dolgozni. Úgy érzem, jó a hangulat a csapaton belül, és mindannyian keményen dolgozunk azért, hogy működjenek a dolgok. Gondoskodni fogunk róla, hogy készen álljunk a rajtra.
A Liverpoolnak egy hete maradt arra, hogy tovább csiszolja Iraola elképzeléseit: a Vörösök jövő vasárnap a Como ellen zárják a felkészülést, majd augusztus 23-án a Newcastle United otthonában kezdik meg a Premier League új idényét.