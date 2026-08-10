A Liverpool kétgólos előnyről szenvedett 3–2-es vereséget az AS Monaco ellen az Anfielden. A hazaiak Alexander Isak és Florian Wirtz találatával már 2–0-ra is vezettek, ám még a szünet előtt Virgil van Dijk szabálytalansága után tizenegyesből szépített a francia csapat, amely a második félidőben megfordította a mérkőzést.

Virgil van Dijk hibája után jutott tizenegyeshez a Monaco

Fotó: Darren Staples/AFP

Virgil van Dijk üzenete

A találkozó több Liverpool-játékos számára is fontos állomás volt a felkészülésben: Van Dijk először szerepelt mérkőzésen az Arne Slotot váltó Andoni Iraola irányítása alatt, a holland védő pedig a lefújás után arról is beszélt, hogyan indult a közös munka az új vezetőedzővel.

„Minden a legnagyobb rendben van. Már az első héten, amikor bejelentették a kinevezését, volt egy nagyszerű beszélgetésünk” – mondta Van Dijk, aki egyértelművé tette Iraola számára, hogy mindenben számíthat rá az új időszak kezdetén.

A legfontosabb, amit tudnia kell – és ezt természetesen el is mondtam neki –, hogy itt vagyok neki, bármire is van szüksége. Bármit is kell tennem a csapatért vagy bármi másért, számíthat rám.

A Liverpool csapatkapitánya szerint a cél az edzőváltás ellenére sem változott.

„Remélhetőleg sikeresek leszünk ebben az idényben, ezt akarjuk. Ez semmit sem vesz el Arne Slot és a stábja érdemeiből. Nagyszerű időszakot töltöttünk együtt, még ha az előző évad miatt csalódottak is voltunk. Idén új edzőnk van, új módon készülünk, ehhez pedig mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell.”

A 35 éves holland védő arra is kitért, hogy az edzőváltással nemcsak új vezetőedző, hanem új szakmai stáb és más edzésmódszerek is érkeztek Liverpoolba.

„Új a stáb, mások az edzésmódszerek. Szerettem Arne irányítása alatt dolgozni, és biztos vagyok benne, hogy az új edzővel is szeretek majd együtt dolgozni.”

Wirtz élvezi az Iraolával közös munkát

Van Dijkhoz hasonlóan Florian Wirtz is pozitívan nyilatkozott az új vezetőedző első heteiről. A német válogatott középpályás a Monaco ellen ismét eredményes volt, miután a Leeds elleni 4–2-es vereség alkalmával is betalált.

Az elmúlt három évben a Bournemouthnál megmutatta, mire képes egy csapattal. Természetesen nagyon vártuk, hogy együtt dolgozhassunk vele. Az első néhány hét alapján csak azt mondhatom, hogy élvezem a közös munkát

– mondta Wirtz.