Szombaton bombaként robbant a hír, miszerint Vitális Milán, a bajnoki címvédő ETO FC csapatkapitánya a csütörtöki Konferencia-liga-selejtező után összeveszett Efraín Juárezzel, a győri csapat nyáron érkezett vezetőedzőjével.

A magyar válogatott Vitális Milán hamarosan távozhat az ETO csapatától

Fotó: Ladóczki Balázs

A mexikói szakember a Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésre nem is nevezte a magyar válogatott játékost, ám a 4–0-ra megnyert találkozó után leszögezte, hogy szó sincs összeveszésről, csupán szakmai döntést hozott.

Vitális Milán távozik az ETO-tól?

A játékos és a vezetőedző összeszólalkozása mellett olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a 24 éves Vitális Milán közel áll ahhoz, hogy a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén futballistája legyen, amit később a görög lapok is megerősítettek.

A győri csapat vezetőedzője is ezzel magyarázta a nyolcszoros magyar válogatott középpályás mellőzését.

„Ami az öltözőben történik, az az öltözőben is marad, de annyit mondhatok: ami csütörtökön elhangzott, semmiben nem különbözött attól, ami bármely másik öltözőben ugyanúgy elhangzik egy olyan teljesítmény után, amilyet csütörtökön nyújtottunk” – idézi az M4 Sport Efraín Juárezt, aki azon a mérkőzésen már a félidőben lecserélte Vitálist.

Engem azért neveztek ki a csapat élére, hogy döntéseket hozzak. Ezen a héten úgy döntöttem, hogy nem nevezem Vitális Milánt a mostani bajnokira. Miért? Szakmai döntésről van szó, semmi többről”

– folytatta a mexikói szakember, aki ezt követően burkoltan arra célzott, hogy játékosa máshol szeretné folytatni pályafutását, és ezt már az érkezésekor is közölte vele.

Efraín Juáreznek csak olyan játékosok kellenek akik 100%-ot adnak az ETO-ért

Fotó: Alfredo Estrella / AFP

Efraín Juárez hangsúlyozta, hogy ezt tiszteletben tartja, ugyanakkor nála csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik százszázalékos teljesítményt nyújtanak, amikor pályára lépnek.

Amikor megérkeztem, minden játékossal leültem beszélni, és érthető módon a bajnoki címet követően vannak olyanok, akik szemtől szemben elmondták nekem, hogy nem szeretnének Győrben maradni. Én ezt tiszteletben tartom. Azt is elfogadom, hogy vannak játékosok, akik a külföldi jövőjüket tervezgetik. De ez nem járhat együtt azzal, hogy valaki nem teszi oda magát, és nem ad ki magából száz százalékot a pályán. Mert nekem mindenkitől a maximumra van szükségem. Ma megmutattuk, milyen az, amikor egy csapat százszázalékos teljesítményt nyújt”

– tette hozzá Efraín Juárez, aki hangsúlyozta, hogy az ETO kerete nem kimondottan mély, ugyanakkor azok a játékosok, akik most vele dolgoznak, maximálisan elkötelezettek a csapat iránt.