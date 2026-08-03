Szombaton bombaként robbant a hír, miszerint Vitális Milán, a bajnoki címvédő ETO FC csapatkapitánya a csütörtöki Konferencia-liga-selejtező után összeveszett Efraín Juárezzel, a győri csapat nyáron érkezett vezetőedzőjével.
A mexikói szakember a Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésre nem is nevezte a magyar válogatott játékost, ám a 4–0-ra megnyert találkozó után leszögezte, hogy szó sincs összeveszésről, csupán szakmai döntést hozott.
Vitális Milán távozik az ETO-tól?
A játékos és a vezetőedző összeszólalkozása mellett olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a 24 éves Vitális Milán közel áll ahhoz, hogy a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén futballistája legyen, amit később a görög lapok is megerősítettek.
A győri csapat vezetőedzője is ezzel magyarázta a nyolcszoros magyar válogatott középpályás mellőzését.
„Ami az öltözőben történik, az az öltözőben is marad, de annyit mondhatok: ami csütörtökön elhangzott, semmiben nem különbözött attól, ami bármely másik öltözőben ugyanúgy elhangzik egy olyan teljesítmény után, amilyet csütörtökön nyújtottunk” – idézi az M4 Sport Efraín Juárezt, aki azon a mérkőzésen már a félidőben lecserélte Vitálist.
Engem azért neveztek ki a csapat élére, hogy döntéseket hozzak. Ezen a héten úgy döntöttem, hogy nem nevezem Vitális Milánt a mostani bajnokira. Miért? Szakmai döntésről van szó, semmi többről”
– folytatta a mexikói szakember, aki ezt követően burkoltan arra célzott, hogy játékosa máshol szeretné folytatni pályafutását, és ezt már az érkezésekor is közölte vele.
Efraín Juárez hangsúlyozta, hogy ezt tiszteletben tartja, ugyanakkor nála csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik százszázalékos teljesítményt nyújtanak, amikor pályára lépnek.
Amikor megérkeztem, minden játékossal leültem beszélni, és érthető módon a bajnoki címet követően vannak olyanok, akik szemtől szemben elmondták nekem, hogy nem szeretnének Győrben maradni. Én ezt tiszteletben tartom. Azt is elfogadom, hogy vannak játékosok, akik a külföldi jövőjüket tervezgetik. De ez nem járhat együtt azzal, hogy valaki nem teszi oda magát, és nem ad ki magából száz százalékot a pályán. Mert nekem mindenkitől a maximumra van szükségem. Ma megmutattuk, milyen az, amikor egy csapat százszázalékos teljesítményt nyújt”
– tette hozzá Efraín Juárez, aki hangsúlyozta, hogy az ETO kerete nem kimondottan mély, ugyanakkor azok a játékosok, akik most vele dolgoznak, maximálisan elkötelezettek a csapat iránt.
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