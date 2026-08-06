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Varga Barnabás után újabb magyar válogatott futballistát szerződtetett az AEK Athén. Az előző idény legjobb NB I-es játékosa, Vitális Milán is a görög sztárcsapatnál folytatja pályafutását.

Varga Barnabás télen igazolt az AEK Athénhoz, ahol bő fél múlva máris magyar csapattársat kapott. Az ETO FC-vel bajnoki címet nyert Vitális Milán négyéves szerződést írt alá a görög bajnokcsapattal, amelynek színeiben a 27-es mezszámot fogja viselni.

Vitális Milán hamarosan az AEK Athén játékosa lehet
Vitális Milán hamarosan az AEK Athén játékosa lehet
Fotó: Krizsán Csaba / kisalfold.hu

Vitális Milán az AEK Athén játékosa

Az Origo Sporton korábban beszámoltunk róla, hogy Vitális már megérkezett Athénba, azóta pedig a hivatalos bejelentésre is sor került, a 24 éves középpályás 2030-ig szóló szerződést írt alá. A nyolcszoros magyar válogatott játékos nemrég összerúgta a port az ETO-val, a győri csapat fegyelmi okokra hivatkozva kihagyta Vitálist a Nyíregyháza elleni mérkőzés keretéből. Az ETO a történtek részleteit nem hozta nyilvánosságra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a játékos viselkedése összeegyeztethetetlen volt az egyesület által képviselt értékekkel. 

Mindez azonban már a múlt, Vitális átigazolása lezárult, 

a válogatott játékos immár nemcsak a nemzeti csapatban, hanem klubszinten is együtt futballozhat Varga Barnabással.

Vitális Milán jó formában várhatja az új idényt

A görög sajtó Vitális kapcsán hangsúlyozta, hogy a középpályás ebben a szezonban már a BL- és a Konferencia-liga-selejtezőjében is pályára lépett, így felkészülten várhatja az idényt. A magyar bajnok focista az AEK ötödik nyári szerzeménye – a Ferencvárosban megfordult Olekszandr Zubkov is érkezett –, de Marko Nikolics vezetőedző további játékosokkal szeretné megerősíteni augusztusban a keretet.

„Az AEK FC bejelentette, hogy megszerezte a magyar bajnok ETO FC Győr labdarúgóját, Vitális Milánt. A magyar válogatott középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá csapatunkkal” – hangsúlyozta közleményében az athéni klub, amely kiemelte, hogy Vitális lett az előző idény legjobbja az NB I-ben.

Az AEK bajnoki címvédőként várhatja az új évadot. A csapat augusztus 8-án az OFI Kréta ellen lép pályára a Görög Szuperkupa döntőjében, a bajnokságot pedig augusztus 22-én az Iraklis 1908 együttese ellen kezdi majd hazai pályán.

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