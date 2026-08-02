Néhány nappal azután, hogy az ETO FC Győr fegyelmi okokra hivatkozva kitette a keretéből Vitális Milánt, a görög Sport24 arról számolt be, hogy a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén gyakorlatilag megállapodott a magyar bajnokcsapattal a válogatott középpályás átigazolásáról.

Vitális Milán hamarosan az AEK Athén játékosa lehet

Fotó: Krizsán Csaba / kisalfold.hu

Vitális Milán közel a távozáshoz

A lap szerint Vitális Milán megszerzését az athéni klub sportigazgatója, Javier Ribalta szorgalmazta, és a felek már nagyon közel állnak az üzlet lezárásához. A beszámoló alapján az AEK mintegy 2,5 millió eurót fizethet az ETO-nak, amely ezzel jelentős nyereséggel válhat meg az előző idény egyik legjobb NB I-es játékosától.

A görögök kiemelik, hogy Vitális az előző évadban bajnoki címet nyert a győriekkel az NB I egyik legjobb futballistájaként, miközben a magyar válogatottban is stabil szereplővé vált. Az AEK-nál úgy számolnak, hogy a nyolcszoros magyar válogatott futballista tovább erősíti a középpályát, ahol nagyobb intenzitást és egyensúlyt szeretnének, ehhez pedig tökéletes passzol szerintük a 24 esztendős játékos.

Az ETO pénteken jelentette be, hogy Vitális Milán a klub érdekeivel ellentétes magatartást tanúsított, ezért határozatlan időre kizárták az első csapat keretéből. A klub részleteket nem közölt, de hangsúlyozta, hogy a játékos viselkedése összeegyeztethetetlen volt az egyesület értékeivel. Ahogy arról akkor írtunk, a háttérben a játékos külföldi átigazolása körüli nézeteltérések is állhattak.

Korábban a skót Celticet és Rangerst is kapcsolatba hozták Vitálissal, a görög sajtó szerint azonban az AEK lépett a leggyorsabban, és minden jel arra utal, hogy hamarosan be is jelenthetik a futballista szerződtetését.