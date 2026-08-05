A görög Sport24 kedd este számolt be arról, hogy Vitális Milán megérkezett Athénba. A Győrrel bajnoki címet szerző, nyolcszoros magyar válogatott középpályás a lap értesülései szerint már szerdán aláírhatja négy évre szóló szerződését a görög bajnok AEK Athénnal.
Mint arról lapunk is beszámolt, az ETO FC Győr fegyelmi okokra hivatkozva kihagyta Vitális Milánt a Nyíregyháza elleni mérkőzés keretéből. A győri klub múlthét pénteken jelentette be, hogy a középpályás a klub érdekeivel ellentétes magatartást tanúsított, ezért határozatlan időre kizárták az első csapat keretéből. Az ETO a történtek részleteit nem hozta nyilvánosságra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Vitális viselkedése összeegyeztethetetlen volt az egyesület által képviselt értékekkel. Ahogy arról akkor írtunk, a háttérben a játékos külföldi átigazolása körül kialakult nézeteltérések is állhattak.
Nem sokkal később újabb fejlemény történt Vitális ügyében: a görög Sport24 arról számolt be, hogy a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén gyakorlatilag mindenben megállapodott a magyar bajnokkal a középpályás átigazolásáról.
Mindenben megegyezett Vitális Milán és az AEK Athén
A görög lap mostani beszámolója szerint a Vitális Milánt szállító repülőgép kedd este landolt Athénban, így már csak az utolsó lépések vannak hátra a klubváltás véglegesítéséig. A magyar középpályás várhatóan szerdán írja alá szerződését, és ezzel az AEK ötödik nyári szerzeménye lesz.
Már csak az van hátra, hogy Vitális szerdán átessen az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon, majd aláírja négy évre szóló szerződését az AEK Athénnal
– írja a Sport24, amely arra is emlékeztetett, hogy a két klub hétfő este egyezett meg a játékos átigazolásának minden részletéről. A görög portál információi szerint az AEK mintegy 2,5 millió eurót (900 millió forint) fizethet a középpályás játékjogáért.
A görögök kiemelik, hogy Vitális az előző idényben az NB I egyik legjobb futballistájaként bajnoki címet nyert a győriekkel, teljesítményének köszönhetően pedig a magyar válogatottban is egyre meghatározóbb szerephez jutott. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a középpályás nem léphet pályára az AEK színeiben a Bajnokok Ligája rájátszásában, mivel ebben az idényben már szerepelt a Győrrel az európai kupaselejtezőkben: a Víkingur ellen a Bajnokok Ligájában, a Bissen ellen pedig a Konferencialigában.