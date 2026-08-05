A görög Sport24 kedd este számolt be arról, hogy Vitális Milán megérkezett Athénba. A Győrrel bajnoki címet szerző, nyolcszoros magyar válogatott középpályás a lap értesülései szerint már szerdán aláírhatja négy évre szóló szerződését a görög bajnok AEK Athénnal.

Vitális Milán megérkezett Athénba Fotó: Sport24

Mint arról lapunk is beszámolt, az ETO FC Győr fegyelmi okokra hivatkozva kihagyta Vitális Milánt a Nyíregyháza elleni mérkőzés keretéből. A győri klub múlthét pénteken jelentette be, hogy a középpályás a klub érdekeivel ellentétes magatartást tanúsított, ezért határozatlan időre kizárták az első csapat keretéből. Az ETO a történtek részleteit nem hozta nyilvánosságra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Vitális viselkedése összeegyeztethetetlen volt az egyesület által képviselt értékekkel. Ahogy arról akkor írtunk, a háttérben a játékos külföldi átigazolása körül kialakult nézeteltérések is állhattak.