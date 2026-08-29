Két magyar válogatott labdarúgó is kezdőként lépett pályára a német Bundesliga első fordulójának szombati játéknapján: Willi Orbán az RB Leipzig védelmének közepén kapott helyet a Borussia Mönchengladbach ellen, míg Schäfer András az Union Berlin kezdőcsapatában szerepelt az Eintracht Frankfurt elleni hazai mérkőzésen. Orbánék magabiztos győzelemmel indították az idényt, Schäferék viszont hiába szereztek nagyon korán vezetést, fordított ellenük a Frankfurt.

Willi Orbán közel járt a gólhoz, fejese azonban csak a lécet találta el

Fotó: Jan Woitas/DPA/AFP

Willi Orbán a lécet is eltalálta

A Leipzig nem kezdte könnyen a Gladbach elleni találkozót, a vendégek az első percekben többet birtokolták a labdát, és a 11. percben Robin Hack veszélyesen meg is indult a hazai kapu felé. Orbán azonban visszaért, és közvetlenül a lövés előtt becsúszva szerelte – igaz, a támadó egyébként is lesen volt.

A Gladbach a 21. percben a kapufát is eltalálta, öt perccel később azonban már a Leipzig vezetett: Tidiam Gomis és Ridle Baku játszott össze, utóbbi pedig higgadtan a hosszú alsó sarokba helyezett (1–0).

Az első félidő hajrájában Orbán kis híján góllal tette még emlékezetesebbé az idény első bajnokiját. A magyar válogatott védő a 42. percben egy beadás után fejelt kapura, próbálkozása azonban a lécen csattant.

A fordulás után gyorsan tovább növelte előnyét a Leipzig, Gomis előkészítése után Antonio Nusa talált be (2–0). A hazaiak a folytatásban is kézben tartották a mérkőzést, és a hajrában a harmadik gólt is megszerezték, így fölényes győzelemmel kezdték a Bundesliga új idényét (3–0).

Schäferék hiába szereztek villámgyorsan vezetést

Berlinben még jobban kezdett a magyar érdekeltségű csapat. Az Union már a harmadik percben megszerezte a vezetést, Josip Juranovic szögletéből a Bundesligában bemutatkozó Emmanuel Latte Lath fejelt a Frankfurt kapujába (1–0).

A vendégek válasza azonban egészen elképesztő volt. Younes Ebnoutalib előbb a 10. percben egyenlített egy szögletet követően, majd a középkezdés után mindössze kilenc másodperccel ismét betalált. Az Union labdavesztését kihasználva tört kapura, Frederik Rönnow ugyan beleért a lövésébe, a labda azonban így is átjutott a gólvonalon (1–2).