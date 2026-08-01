Az FC Barcelona 2–2-es döntetlent játszott a Birmingham City ellen az előszezon első barátságos mérkőzésén, A katalánok játékosa, Hamza Abdelkarim két gólt szerzett, végül az angolok diadalmaskodtak a tizenegyespárbajban, ahol Yaakobishvili Áron kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A magyar kapusnak ez volt az első meccse a Barcelona felnőtt csapatában.

Yaakobishvili Áron bemutatkozott a Barcában Fotó: Hédi Tumbász

Yaakobishvili Áron bemutatkozott a Barcában

A Barca 2-1-re vezetett, amikor a 62. percben Hansi Flick lecserélte Wojciech Szczęsnyt, és a helyére pályafutása első felnőtt Barcelona-mérkőzésén Yaakobishvili Áron állt be. A kapus a rendes játékidőben egy gólt kapott, az angolok 2-2-re mentették a meccset, majd büntetők döntöttek. A magyar kapus ekkor remek védésekkel segítette a Barcát. Yaakobishvili a büntetőpárbajban két tizenegyest is hárított, végül a Birmingham nyerte a 11-es párbajt.

A barcelonai Sport című lap a meccs után külön cikket szentelt a magyar válogatott hálóőrének. A lap szerint Yaakobishvili büntetővédései ugyan nem voltak elegendőek a győzelemhez, de a 20 éves kapus ismét bizonyította, hogy a tizenegyeshárítás az egyik legnagyobb erőssége.

"Yaakobishvili kihasználta a Hansi Flicktől kapott perceket, és világossá tette: a büntetők az ő nagy szakterülete. A magyar kapus nagyon közel állt ahhoz, hogy a Barça előszezonnyitó hőse legyen. A 20 éves kapus keveset tudott tenni, hogy megakadályozza az angol csapat egyenlítését, azonban

a büntetőpárbajban ő volt a Barcelona főszereplője. Yako hárította a második és a negyedik büntetőt, és a két védésen túl - az első kivételével - valamennyi lövés irányát érezte, és jó irányba mozdult

" - írja a Sport szerzője, aki hozzáteszi, nyitott a kapus jövője. Yaakobishvili az első csapatnál kezdte az előszezont, miután visszatért az andorrai kölcsönből, bár mind a Barca, mind a kapus úgy véli, a legjobb opció egy újabb kölcsönszerződés lenne. Húsz évesen neki és a Barcának is az lenne az érdeke, hogy folyamatosan fejlődjön, és ehhez játékpercekre van szüksége.

A Mundo Deportivo is kitért a magyar kapusra, úgy vélik, a magyar kapus határozott személyisége nyilvánvalóvá vált. A tizenegyespárbajban két tizenegyeset hárított, de ez sem volt elég. Ő mindent megtett azért, hogy a meccs győzelemmel záruljon.