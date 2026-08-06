A királyi gárda szokásához híven nem közölte az átigazolás pénzügyi részleteit, ugyanakkor a Sky Sports és több megbízható forrás egybehangzó beszámolói szerint a klub óriási összeget fizetett Yan Diomandéért a Bundesliga-együttesnek. A transzfer alapdíja 125 millió euró, amely különböző bónuszokkal további 10-15 millió euróval emelkedhet, így a teljes csomag elérheti a 140 millió eurót is. Ezzel Diomandé megelőzi Jude Bellinghamet, és a Real Madrid történetének legdrágább igazolásává válik.

Yan Diomandé a Real Madrid legújabb igazolása

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP

A 19 éves elefántcsontparti futballista csütörtökön megérkezett Madridba, ahol sikeresen átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, majd aláírta a 2033 nyaráig szóló szerződését, ezt követően jelentette be hivatalosan is az átigazolást a klub.

Diomandé alig egy évvel ezelőtt igazolt a német RB Leipzighez a spanyol Leganéstől, amely akkor 20 millió eurós kivásárlási záradék aktiválásával szerezte meg. A villámgyors szélső első Bundesliga-idényében azonnal berobbant: 32 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott, összesen pedig 35 tétmeccsen 13 találatig jutott, miközben a lipcsei csapat a Bundesliga harmadik helyén végzett és kivívta a Bajnokok Ligája-indulást.

A Sky Sports szerint a nyár folyamán több európai sztárcsapat – köztük a Paris Saint-Germain – is figyelte a 14-szeres válogatott, vb-t is megjárt játékost, azonban a francia klub végül kiszállt a versenyből, így a Real Madrid előtt megnyílt az út a megállapodás felé. A spanyolok már korábban minden személyes feltételben megegyeztek a játékossal, a végső akadályt pedig az RB Leipziggel folytatott tárgyalások jelentették.

Yan Diomandé a Real Madrid legújabb igazolása

Diomandé a Real Madrid hatodik nyári szerzeménye Denzen Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella és Carlos Espi után. A spanyol sztárcsapat szombaton a Ferencvárossal mérkőzik meg a Groupama Arénában, ám ez az összecsapás minden bizonnyal még korai lesz az elefántcsontpartinak, aki így a Deportivo vagy a Schalke elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozhat be új együttesében.