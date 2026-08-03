Az NB I 2. fordulója hétfőn este a Zalaegerszeg-Paks találkozóval ért véget. A ZTE gyenge teljesítményt nyújtott a nyitókörben, 3-0-ra kikapott az MTK vendégeként, míg a paksiak 4-2-re verték a Ferencvárost. A két csapat legutóbbi nyolc egymás elleni mérkőzésén a ZTE nem kapott ki, öt döntetlen mellett háromszor legyőzte Bognár György vezetőedző gárdáját. Ezúttal sem változott a helyzet, a zalaiak ismét nyertek.

Bognár György bosszús lehet a Zalaegerszeg-Paks meccs után

Fotó: paksifc.hu

Zalaegerszeg-Paks: nem működött a vendégek lestaktikája

Már a 2. percben gólt szerzett a Zalaegerszeg: Gundel-Takács kirúgása után Calderon lefutotta a védőjét, és a kifutó kapus felett elegánsan a hálóba emelt. Nyolc perccel később egyenlített a Paks, Garai a 16-oson belül Baloghot buktatta, a játékvezető 11-est ítélt. A Ferencváros ellen két gólt szerzett Szalai állt a labda mögé, és higgadtan a bal sarokba helyezte. A 23. percben nem működött a paksi lestaktika, rosszul léptek ki a védők, Calderón ismét egyedül tört kapura, kis híján elesett, majd elvitte a labdát a kapus mellett és a hálóba passzolt (2-1). A 39. percen újra egyenlített a Paks, Papp lövését Gundel-Takács maga elé ütötte, Szabó pedig a hálóba emelt. Az első félidő végén megint szörnyen helyezkedtek a paksiak, Szendrei indította Garait, aki betört a tizenhatoson belülre és 12 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtt.

A 73. percben eldőlt a meccs, Arthur Henrique passzolt Skribekhez, aki visszagurította a labdát a brazilhoz, ő pedig 16 méterről a bal felső sarokba csavart (4-2).

A végén még Babos is betalált, a ZTE 5-2-re verte a Paksot.

A Paks a csütörtökön kiesett a Panathinaikosz ellen a Konferencia-liga-selejtezőjéből, most pedig súlyos verést kapott Zalaegerszegen. Bognár György okkal lehet bosszús, hiszen az első félidőben szörnyű hibákat vétettek a játékosai, gyakorlatilag ennek köszönhették a kudarcot. Két forduló után már nincs 100 százalékos csapat a bajnokságban.