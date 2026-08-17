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A Fradi vezetőedzője szerint érdekes mérkőzés volt a hétfő esti. Borbély Balázs úgy véli, kaotikussá vált a ZTE-FTC találkozó vége, de szerencsére sikerült megtartaniuk az egygólos előnyüket.

Érdekes mérkőzésen szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét a Fradi. Borbély Balázs együttesének az is belefért a hétfői ZTE-FTC mérkőzésen, hogy egy tizenegyest kihagyott, egy gólt pedig elvett a videóbíró. Corbu Máriusz góljával így is egygólos sikert aratott a magyar rekordbajnok, amely a nyolcadik helyre lépett elő a tabellán – úgy, hogy egy találkozóval kevesebbet játszott. A vezetőedző örül, hogy megvan az első siker, de azt is elmondta, van még mit javítani a játékukon.

Borbély Balázs érdekesnek ítélte a ZTE-FTC mérkőzést
Borbély Balázs érdekesnek ítélte a ZTE-FTC NB I-es mérkőzést
Fotó: Micheller Szilvia / Fradi.hu

Borbély Balázs szerint érdekes volt a ZTE-FTC mérkőzés

Érdekes mérkőzést láthattunk

– kezdte értékelését a találkozó utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs. A Ferencváros vezetőedzője szerint csapata jól játszott az első félidőben, mégsem nagyon találta a fogást ellenfelén. Corbu Máriusz révén viszont ennek ellenére is sikerült betalálniuk.

Kihagyott tizenegyes és érvénytelenített gól

A második félidőt jól kezdtük, volt két lehetőségünk hamarabb lezárni a mérkőzést. Gondolok itt Varga Zétény helyzetére és a kimaradt tizenegyesre

– utalt a 46 éves szakember Corbu Máriusz büntetőjére, amit Gundel-Takács Bence hárítani tudott. Sőt, a Fraditól még a videóbíró is elvett egy gólt. Kristoffer Zachariassen hiába nem ért bele Cadu találatába, lesen állva próbált játékba avatkozni, ezért a VAR érvénytelenítette a gólt.

A végjáték kicsit kaotikussá vált, helyzet itt, helyzet ott, de szerencsére meg tudtuk tartani az előnyünket

– fogalmazott Borbély Balázs.

A Fradi játékán még van mit javítani

Az FTC edzője elismerte, hogy elég intenzív és sűrű időszak ez a csapat számára, és mentálisan sem könnyű megfelelni az elvárásoknak. 

Az első célt teljesíteni tudtuk, és sikerült megszerezni az első győzelmet a bajnokságban, a játékunkon viszont még van mit csiszolni, kijavítani

– nyilatkozta a szakember.

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