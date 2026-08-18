A hétfői ZTE-FTC mérkőzésen szerezte meg első NB I-es győzelmét ebben szezonban a magyar rekordbajnok. Egyúttal ez volt az új vezetőedző, Borbély Balázs bajnoki sikere is a csapat kispadján. Miközben az együttes az Európa-liga harmadik selejtezőköréből is továbbjutott – szereplése már garantált a Konferencialigában, ezzel sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján –, addig itthon egy paksi vereséggel és egy Vasas ellen elért döntetlennel kezdett az OTP Bank Ligában. A negyedik fordulóban viszont a Ferencváros Corbu Máriusz góljával 1-0-ás győzelmet aratott Zalaegerszegen.

Corbu Máriusz szerezte a ZTE-FTC NB I-es bajnoki egyetlen gólját

Fotó: Adam Molnar / Fradi.hu

Kubatov Gábor reagált a ZTE-FTC mérkőzésre

A Ferencvárosnak egy kihagyott tizenegyes, és egy videóbíró által elvett gól is belefért a ZTE otthonában. Gundel-Takács Bence hiába védte ki Corbu Máriusz büntetőrúgását, majd ítélt lest a VAR Cadu találatánál – Kristoffer Zachariassen nem ért a labdához, de a védők előtt helyezkedve próbált játékba avatkozni –, a Fradi így is nyerni tudott.

Megvan az első!

– reagált a közösségi oldalán a Zalaegerszegen aratott győzelemre a Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor.