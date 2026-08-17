Első NB I-es győzelmét aratta a hétfői ZTE-FTC mérkőzésen új csapatával Borbély Balázs. Bár az ETO FC-vel tavaly bajnoki címet nyert vezetőedző az Európa-ligában menetel a zöld fehérekkel – a klub sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján –, az OTP Bank Ligában viszont egy paksi vereséggel és egy Vasas ellen elért döntetlennel kezdett a magyar rekordbajnok kispadján. A Zalaegerszeg ellen viszont megtört a jég, a zöld-fehérek Corbu Máriusz góljával 1-0-ás sikert arattak.

Corbu Máriusz még úgy is a ZTE-FTC NB I-es mérkőzés nyerőembere lett, hogy egy tizenegyest kihagyott

Fotó: Adam Molnar / Fradi.hu

ZTE-FTC 1-0

A Ferencváros azután utazott Zalaegerszegre bajnoki mérkőzést játszani, hogy a múlt héten még a lengyel Górnik Zabrze otthonában lépett pályára. Borbély Balázs csapata az Európa-liga harmadik selejtezőköréből is továbbjutott – szereplése már garantált a Konferencialigában, ezzel sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján –, az NB I-ben viszont szezonbeli első győzelmére készült a ZTE ellen.

A mérkőzés első helyzete ennek megfelelően az FTC előtt adódott, amikor a 13. percben Varga Zétény próbálkozott a tizenhatoson belülről, de lövése nem talált kaput. A Zalaegerszeg első lehetőségére sem kellett sokat várni, két perccel később José Calderón emelt a kapu fölé.

A 38. percben a Ferencváros jutott szabadrúgáshoz, és szerezte meg a vezetést. Cadu beívelt labdáját Corbu Máriusz fejelte a zalaegerszegi kapuba.

A ZTE viszont még a szünet előtt egyenlíthetett volna, Danylo Krevszun közeli próbálkozását viszont bravúrral védte Dibusz Dénes.

Dibusz Dénes védte a ferencvárosiak kapuját

Fotó: Micheller Szilvia / Fradi.hu

A második félidő első helyzete is a hazaiak előtt adódott, de Tiago Penalba fejese elkerülte a kaput. A 62. percben már a Fradi veszélyeztetett, Varga Zétény viszont Gundel-Takács Bence mellett végül a kapu mellé gurított.

Négy perccel később lehetséges büntetőrúgást vizsgált a VAR, miután Kiss Bence kezét érintette a labda a zalaegerszegi tizenhatoson belül. Csonka Bence játékvezető visszanézte az esetet, és tizenegyest ítélt. Corbu Máriusz állt oda a labda mögé, lövését viszont Gundel-Takács védeni tudta.

A 80. percben Cadu ívelte a labdát a tizenhatoson belülre, amely anélkül, hogy Kristoffer Zachariassen hozzáért volna, a kapuban kötött ki. A norvég viszont lesen állva próbált játékba avatkozni, ezért a videóbíró végül érvénytelenítette a találatot. Így maradt az egygólos FTC-előny, amit egészen a végéig sikerült megtartania Borbély Balázs csapatának. A magyar rekordbajnok ezzel megszerezte első bajnoki győzelmét is az új vezetőedző irányításával, és a 8. helyre lépett előre – úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.