Hatalmas vitával indult a Nemzetek Ligája 2026/27-es kiírása, miután az első, csütörtöki játéknapon egy gólörömöt követően villant a piros lap. Az Ausztria-Izrael mérkőzésen a vendégek gólszerzője, Abu Farchi kiszedte a helyéről a szögletzászlót és fegyveres lövöldözést imitálva ünnepelte találatát, amiért a játékvezető kiállította. Ennél is súlyosabb következmény, hogy az emberhátrányban maradt izraeliek végül 3-1-es vereséget szenvedtek.

Abu Farchi fegyveres lövöldözést imitálva ünnepelte meg a találatát az Ausztria-Izrael Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

Abu Farchi gólöröme az Ausztria-Izrael mérkőzésen

Abu Farchi egygólos osztrák vezetésnél talált a kapuba Nemzetek Ligájában, kiegyenlítve ezzel a mérkőzés állását. Bár a 20 éves labdarúgó a találat után a csapattársaival ünnepelt, ezt követően odalépett a szögletzászlóhoz, kiszedte azt a helyéről, és fegyveres lövöldözést imitált.

Georgi Kabakov játékvezető azonnal sárga lapot mutatott fel a gólöröm miatt, és mivel Abu Farchi három perccel korábban már kapott egy figyelmeztetést sportszerűtlenségért, ezért a kiállítás sorsára jutott.

A piros lap hatalmas vitát váltott ki a pályán, az izraeli játékosok egy emberként támadták le a bolgár bírót, aki viszont kitartott a döntése mellett, így a vendég csapat több mint félórát emberhátrányban volt kénytelen játszani – aminek meg is lett a következménye. Az osztrákok bár sokáig nem tudtak élni az emberelőnnyel, végül a mérkőzés utolsó perceiben – 90. és 93. – kétszer is betaláltak, és 3-1-re megnyerték a találkozót.

Nemzetek Ligája, az első játéknap eredményei:

A divízió, 2. csoport:

Hollandia-Németország 1-1

Szerbia-Görögország 1-2

A divízió, 4. csoport:

Portugália-Wales 1-0

Norvégia-Dánia 3-2

B divízió, 3. csoport:

Ausztria-Izrael 3-1

Koszovó-Írország 1-0

D divízió, 1. csoport:

Andorra-Málta 1-2

D divízió, 2. csoport: