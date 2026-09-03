A szegedi születésű Ádám Martin szülővárosában kezdett futballozni, majd 14 évesen a Vasas utánpótlásába igazolt. A robusztus felépítésű támadó az angyalföldi csapatban mutatkozott be az NB I-ben, 154 mérkőzésen 31 gólt lőtt és 22 gólpasszt adott piros-kék szerelésben.

Ádám Martin 28-szor lépett pályára a magyar válogatottban

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

2019 januárjában Kaposvárra igazolt, a Rákóczi csapatában 46 meccsen 14-szer volt eredményes, így a Paks érdeklődését is felkeltette. Az atomvárosiak remek üzletet csináltak vele, ugyanis a második paksi szezonjában 31 góllal gólkirály lett, és a magyar válogatottba is bekerült.

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2022 nyarán a dél-koreai Ulszan Hyundai csapatához igazolt, amellyel két bajnoki címet ünnepelhetett. A 2024-es Európa-bajnokság után – ahol Ádám Martin kiemelt figyelmet kapott a nemzetközi sportsajtóban a vikingszerű kinézete miatt – a görög Aszteraszhoz szerződött, azonban csak a Görög Kupában tudott betalálni, így néhány hónappal később közös megegyezéssel szerződést bontottak vele.

2025 januárjában korábbi sikerei helyszínére, Paksra tért vissza, a csapattal pedig Magyar Kupát nyert a szezon végén. A 31 éves Ádám Martinnak nyáron járt le a szerződése a tolnai klubnál, így ingyen igazolható játékosként érkezett Szegedre.

„Régóta zajlottak a tárgyalások a klubbal, most jutottunk megállapodásra. Innen származom, itt születtem, Szegeden, a mai napig Forráskúton lakom a családommal, gyerekeimmel, ez egy kézenfekvő megoldás volt. Követtem eddig is a Szeged eredményeit, amikor időm engedte, jártam a hazai meccsekre. Az utolsó két találkozón már négy pontot szereztek a srácok, remélem, elindulunk egy olyan úton, ami felfelé ível. Azon leszek, hogy a közös sikerbe én is bele tudjam tenni a saját részem” – nyilatkozta a szegedi klub honlapjának Ádám Martin, aki pályafutása során 368 meccsen 115 gólt lőtt és 44 gólpasszt osztott ki.