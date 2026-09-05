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Videón mutatjuk Varga Barnabás újabb gólját, bámulatosra sikerült

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Varga Barnabás a görög bajnokság harmadik fordulójában is betalált. A 31 éves magyar csatár szerezte az AEK Athén-Arisz mérkőzés első gólját, amit bámulatos összjáték előzött meg.

Varga Barnabás és Vitális Milán is a hazai kezdőcsapatban kapott helyet a szombat esti AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen. Mindkét magyar labdarúgó az előző két fordulóhoz hasonlóan kapta meg a bizalmat Marko Nikolics vezetőedzőtől, a 31 éves csatár pedig most is góllal hálálta meg azt

Varga Barnabás gólt lőtt az AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen
Varga Barnabás gólt lőtt az AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás gólja az AEK Athén-Arisz mérkőzésen

A mérkőzést az AEK Athén kezdte jobban, amely már a 11. percben megszerezte a vezetést. Egy bámulatos összejáték végén Lovro Mayer passzából Varga juttatta a hálóba labdát. A bajnoki címvédő az első félidő közepén egészen elképesztő, 80 százalékos labdabirtoklási arányt produkált, rengeteg helyzetet alakított ki, miközben Arisznak nem volt egyetlen lehetősége sem. Az athéniak végül a magyar csatárnak köszönhetően egygólos előnnyel vonulhattak a szünetre.

 

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