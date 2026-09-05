Ott folytatta Varga Barnabás a szombat esti AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen, ahol az előző héten abbahagyta. A 31 éves magyar csatár az első két fordulóhoz hasonlóan – honfitársával, Vitális Milánnal együtt – kezdőként kapta meg a bizalmat Marko Nikolics vezetőedzőtől, és ezúttal gólokkal hálálta meg azt. A 24 éves középpályás pedig egy gólpasszal járult hozzá a címvédő 5-0-ás győzelméhez.

Varga Barnabás duplázott az AEK Athén-Arisz görög bajnoki mérkőzésen

Fotó: AEK Athén / Facebook

AEK Athén-Arisz (görög bajnokság)

5-0

AEK Athén-Arisz: Varga Barnabás duplázott

Varga Barnabás már a 11. percben megszerezte a vezetést az AEK Athénnak egy hihetetlen összejáték végén. A 31 éves magyar csatár Lovro Mayer önzetlen passzából juttatta az üres kapuba labdát. A bajnoki címvédő hatalmas fölényben játszott az első félidőben, sokkal többet birtokolta a labdát és több helyzetet is kialakított, miközben az Arisznak 45 percen keresztül esélye sem volt a gólszezésre.

A vendég csapat első helyzetére a második félidő elejéig kellett várni, de az AEK Athén állt közelebb az újabb találathoz.

Erre a 62. percig kellett várni, amikor Varga Barnabás megszerezte a második gólját. Mijat Gacsinovics beadása után a 31 éves válogatott labdarúgó ezúttal fejjel volt eredményes.

A hazai csapat nem állt meg itt. A 67. percben Razvan Marin növelte tovább az athéni előnyt.

Sőt, három perccel később Varga Barnabás újra a kapuba fejelt, de a videóbíró belerondított a nagy napba, és les miatt érvénytelenítette a magyar játékos harmadik találatát.

15 perccel a vége előtt az AEK másik magyar játékosa, Vitális Milán villant, és adott gólpasszt Aboubakary Koitának. A 90.percben pedig Zini állította be az 5-0-ás végeredményt.