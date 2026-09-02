Az AEK Athén edzője, Marko Nikolics ezúttal úgy döntött, hogy a kiváló formának örvendő, a BL-playoffban és a hétvégi bajnokin is eredményes Varga Barnabásnak pihenőt ad. A magyar válogatott csatár nem került be a keretbe, a csapat másik magyarja, Vitális Milán pedig a kispadon kezdett a kupameccsen.

Varga Barnabás kihagyta a kupameccset, Vitális Milán viszont ott volt az AEK Athén keretében

Fotó: gazzetta.gr/

Hriszúpoli-AEK Athén: 0-2

Az AEK már a 10. percben vezetést szerzett, Varga helyettese, az angolai Zini nagy erővel lőtt a kapuba a hondurasi Kervin Arriaga átadása után. A görög bajnokság címvédője óriási fölényben játszott, az ellenfélnek sokáig kaput eltalált lövése sem akadt.

A második félidő elején kellemetlen csapás érte az AEK együttesét, Hrisztosz Alexiu lennmaradt a pályán az 57. percben.

A fiatal védő térdproblémákra panaszkodott, és nem is tudta folytatni a játékot, így Nikolicsnak kényszerűségből cserélnie kellett.

Az AEK Athén játékosát le kellett cserélni

Fotó: gazzetta.gr

A vendég együttes a hajrában végleg eldöntötte a továbbjutást, a 83. percben a bolgár Martin Georgiev beállította a 0-2-es végeredményt. Az utolsó percekre még a Fradi korábbi játékosa, az ukrán Olekszandr Zubkov is beállt, Vitális végül nem kapott lehetőséget.

Az AEK magabiztos győzelmet aratott, és könnyedén továbbjutott a Görög Kupa második fordulójába.