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Varga Barnabás ezúttal nem került be a keretbe, Vitális Milán a kispadon kezdett. Az AEK Athén a labdarúgó Görög Kupa első fordulójában a másodosztályú Hriszúpoli otthonában 2-0-ra nyert, ám a vendégek egyik játékosát sérülés miatt le kellett cserélni.

Az AEK Athén edzője, Marko Nikolics ezúttal úgy döntött, hogy a kiváló formának örvendő, a BL-playoffban és a hétvégi bajnokin is eredményes Varga Barnabásnak pihenőt ad. A magyar válogatott csatár nem került be a keretbe, a csapat másik magyarja, Vitális Milán pedig a kispadon kezdett a kupameccsen.

Varga Barnabás kihagyta a kupameccset, Vitális Milán viszont ott volt az AEK Athén keretében
Varga Barnabás kihagyta a kupameccset, Vitális Milán viszont ott volt az AEK Athén keretében
Fotó: gazzetta.gr/

Hriszúpoli-AEK Athén: 0-2

Az AEK már a 10. percben vezetést szerzett, Varga helyettese, az angolai Zini nagy erővel lőtt a kapuba a hondurasi Kervin Arriaga átadása után. A görög bajnokság címvédője óriási fölényben játszott, az ellenfélnek sokáig kaput eltalált lövése sem akadt.

A második félidő elején kellemetlen csapás érte az AEK együttesét, Hrisztosz Alexiu lennmaradt a pályán az 57. percben. 

A fiatal védő térdproblémákra panaszkodott, és nem is tudta folytatni a játékot, így Nikolicsnak kényszerűségből cserélnie kellett

Az AEK Athén játékosát le kellett cserélni
Fotó: gazzetta.gr

A vendég együttes a hajrában végleg eldöntötte a továbbjutást, a 83. percben a bolgár Martin Georgiev beállította a 0-2-es végeredményt. Az utolsó percekre még a Fradi korábbi játékosa, az ukrán Olekszandr Zubkov is beállt, Vitális végül nem kapott lehetőséget.

Az AEK magabiztos győzelmet aratott, és könnyedén továbbjutott a Görög Kupa második fordulójába.

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