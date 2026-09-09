Súlyos hibát emlegetnek Ausztriában a keddi AEK Athén-LASK Linz Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a Varga Barnabással és Vitális Milánnal felálló görög csapat 1-0-s győzelmet aratott, a győztes gólt viszont egy olyan szabadrúgást előzte meg, amit nem is lett volna szabad megítélni. Legalábbis az osztrák klub labdarúgói és szurkolói szerint.

Varga Barnabás végigjátszotta az AEK Athén-LASK Bajnokok Ligája-mérkőzést

Fotó: AEK Athén / Facebook

AEK Athén-LASK (Bajnokok Ligája)

1-0

Vitatják az AEK Athén-LASK BL-meccs győztes gólját

Varga Barnabás és Vitális Milán is a kedőcsapat tagjaként kapott szerepet az AEK Athén vezetőedzőjétől a LASK elleni BL-mérkőzésen, sőt, mindkét magyar labdarúgó végigjátszotta a találkozót. A 31 éves csatár ezúttal ugyan nem tudott a kapuba találni, csapata Razvan Marin találatával így is győzelmet aratott. A román labdarúgó szabadrúgásból tekert az osztrákok kapujába.

Ausztriában viszont hatalmas felháborodást váltott ki a győztes gól, mert a szurkolók szerint a játékvezető tévesen látott szabálytalanságot, és súlyos hibát vétett azzal, hogy szabadrúgást ítélt az AEK Athénnak.

A mérkőzésen történtek miatt nemcsak a LASK drukkerei, hanem a játékosok is csalódottságuknak adtak hangot.

Gratulálok az AEK-nek. Úgy gondolom, kiegyenlített mérkőzés volt, sőt, talán a hazaiak gólja előtt mi voltunk a jobbak. A találat azonban egy olyan szabadrúgás után született, amit szerintem nem is lett volna szabad megítélni

– idézi a Magyar Nemzet a LASK horvát labdarúgója, Robert Ljubicic szavait, aki az előző szezonban még Varga Barnabásék csapattársa volt Athénban, onnan került kölcsönben az osztrák klubhoz nyáron.