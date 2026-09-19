Andoni Iraola kénytelen mérsékelni a liverpooli edzések intenzitását, mert a csapat az elmúlt egy hét során három mérkőzést játszott. Szeptember 9. és 15. között az angol csapat legyőzte az Atlético Madridot a Bajnokok Ligájában, 0–0-s döntetlent játszott a Fulhammel a Premier League-ben, majd 3–1-re verte a Tottenham Hotspurt a Ligakupa negyedik fordulójában.

Andoni Iraola teljesen új helyzetbe került Liverpoolban Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Bournemouth-Liverpool

vasárnap, 15 óra

Andoni Iraola sosem tapasztalt dologgal szembesült

Iraola bevallotta, alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy új klubja minden fronton küzd, hiszen korábban még soha nem irányított angol csapatot európai kupasorozatokban. - írja a Liverpool Echo. Ezzel most szembesült először, és ezért neki is változnia kell.

„Meg kell szokni, hogy nem lehet edzeni. Amikor háromnaponta játszunk, a munka nagy része videóelemzésből és a taktikai megbeszélésből áll. Néha csak elmondjuk, mire van szüksége a csapatnak. Ebben az erőltetett menetben biztosan több mint 12, 13 vagy 14 játékosra lesz szükségünk.

A válogatott szünet után négy mérkőzésünk lesz kilenc vagy tíz nap alatt, ez őrület.

Ha szeretném, sem tudnám, mindig ugyanazt a csapatot pályára küldeni, mert eljön a pillanat, amikor a játékosok már nem bírják tovább" - fogalmazott Iraola.

Iraola minden játékosától ugyanazt várja el, és nem tesz különbséget köztük az értékük alapján.

„A játékosokkal és a pozíciókkal szemben támasztott elvárások megegyeznek. Nem adok eltérő utasításokat egy játékosnak csak azért, mert drágább, mint egy másik, vagy éppen azért, mert kevesebb pénzt költöttünk rá.

Az elvárások ugyanazok, de azt is figyelembe kell vennem, hogy egyes játékosok mire képesek, mások pedig mire nem.

A játékosok erősségei és gyengeségei eltérőek, ezért mindig hozzá kell igazítanunk a csapatot, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a kollektív erőnket. Bournemouthban voltak olyan játékosaim, akik vég nélkül tudtak futni, és voltak olyanok, akik nem voltak erre képesek. Nem úgy volt, hogy Bournemouthban mindenki futott. Liverpoolban minden játékosom szívesen fut, és úgy érzem, mindent megtesznek azért, hogy nyerjünk, és minél hamarabb elérjük a kitűzött célunkat. De néha nekem is alkalmazkodnom kell azokhoz a játékosokhoz, akik rendelkezésünkre állnak” - vallotta be a baszk szakember.