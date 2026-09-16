Andoni Iraola együttese kedden 3–1-re legyőzte a Tottenhamet az Anfielden, és bejutott az angol Ligakupa negyedik fordulójába. A Liverpool trénere tíz helyen változtatott a Fulham elleni kezdőcsapatán, Szoboszlai Dominik is csak a kispadon kapott helyet, ám a magyar középpályás csereként beállva végül a Liverpool–Tottenham mérkőzés egyik főszereplője lett.

Andoni Iraola is álmélkodott Szoboszlai Dominik gólján

Fotó: Paul Ellis/AFP

Alexis Mac Allister és Cody Gakpo találata után Conor Gallagher még visszahozta a Tottenham reményeit, ám a hosszabbításban Szoboszlai mintegy 25 méterről óriási gólt lőtt, és végleg eldöntötte a továbbjutást.

Szoboszlai gólja:

A mérkőzés után Iraolát külön is megkérdezték arról, mi járt a fejében, amikor meglátta, hogy Szoboszlai lövésre készül. Ő teljesen máshonnan közelített:

„A harmadik gól természetesen világklasszis volt, egészen kiemelkedő” – méltatta a magyar válogatott csapatkapitányának találatát a baszk szakember, aki szerint azonban Szoboszlainál nem is az volt a legkülönlegesebb, hogy végül a hálóban kötött ki a labda, hanem hogy már a lövés pillanatában sem tűnt irreálisnak a gólszerzés.

Más játékosoknál talán azt gondolod: túl messze van. Domnál mindenki azt gondolja, hogy ebből gól lehet

– fogalmazott a Liverpool edzője.

Andoni Iraola elégedett volt a felforgatott Liverpoollal

A 44 éves baszk tréner nemcsak Szoboszlai bombagóljának örülhetett. A Liverpool a bajnoki Fulham-meccshez képest tíz helyen megváltoztatott kezdővel állt fel, Iraola pedig éppen azért forgatta fel ennyire csapatát, mert néhány nappal korábban kevés energiát látott játékosain.

A baszk szakember szerint ezúttal megkapta azt, amit várt: a pályára küldött futballisták intenzíven és agresszívan játszottak, a Liverpool pedig összességében megérdemelten jutott tovább.

A Liverpool ezzel sorozatban a nyolcadik idényben jutott el legalább a Ligakupa negyedik fordulójáig. Iraola együttese vasárnap már a Premier League-ben folytatja, amikor a Tóth Alexet a keretében tudó Bournemouth vendége lesz.