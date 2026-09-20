Andoni Iraola vasárnap különleges helyre tér vissza. A Liverpool a Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben, így a baszk szakember először látogat vissza ellenfélként ahhoz a klubhoz, amelynél három idény alatt az angol futball egyik legkeresettebb edzőjévé vált. Iraola története azonban jóval korábban, Angliától több mint ezer kilométerre kezdődött.
A Liverpool jelenlegi vezetőedzője a San Sebastián-i Antiguoko utánpótlásában nevelkedett. A környékbeli egyesület első látásra aligha tűnik futballisták és világklasszis edzők gyárának, mégis több mint negyven későbbi élvonalbeli játékos került ki innen. Iraola mellett ugyanitt kezdett Mikel Arteta és Xabi Alonso, a későbbi generációból pedig Martin Zubimendi is az Antiguoko növendéke volt.
Kavicsos pályán született a „baszk Dream Team”
A Sky Sports a helyszínen kereste fel Iraola egykori klubját. A régi pálya helyén ma már közpark található, a körülmények pedig fényévekre voltak azoktól, amelyek között napjaink elitakadémiáin készülnek a fiatalok.
Roberto Montiel, az Antiguoko hosszú ideje a klubnál dolgozó edzője és alelnöke szerint a pálya apró kövekkel, kaviccsal volt borítva. Ha esett, a korabeli labdák elnehezültek, a gyerekek csúszkáltak, egy rossz esés pedig komoly horzsolással végződhetett. Mégis éppen itt alakult ki az a két korosztály, amelyet a környéken később szinte legendaként emlegettek.
Iraola és Arteta az 1982-es, Alonso az 1981-es generációhoz tartozott. Álvaro Parra, egyik akkori csapattársuk szerint az Antiguoko gyakorlatilag összegyűjtötte a környék legjobb futballistáit. A Real Sociedad korosztályos csapatait olykor öt góllal verték, az Athletic Bilbao ellen is rendszeresen nyertek, sorra húzták be a bajnokságokat, ezért a társaságra ráragadt a „baszk Dream Team” elnevezés.
Iraola azonban személyiségében nem hasonlított a társaira. Arteta már gyerekként hangosabb, dominánsabb vezéregyéniség volt, míg Iraolára egykori társai visszahúzódóbb, udvarias fiúként emlékeznek. A pályán viszont ugyanaz a győzni akarás dolgozott benne.
Már gyerekként különleges dolgokra volt képes
A későbbi Liverpool-edző akkoriban még nem jobbhátvédként, hanem jobb oldali támadóként futballozott. Montiel szerint szélsőként természetesen kevesebbszer került hozzá a labda, de ha megkapta, rendszerint történt valami.
Az egykori edző úgy emlékszik, Iraola akár két-három ellenfelet is képes volt megverni, majd az alapvonal közeléből helyzetbe hozta valamelyik társát. Montiel szerint „csodákra volt képes a labdával”.
Érdekesség, hogy abból a fiúból, aki támadóként nőtt fel, később az Athletic Bilbao történetének egyik meghatározó szélsőhátvédje lett. A váltás azonban eleinte egyáltalán nem tetszett neki.
Ernesto Valverde döntött úgy Bilbaóban, hogy hátrébb vezényli. Iraola első reakciója állítólag az volt: „Miért teszel engem a védelembe?” Valverde azonban meglátta benne azt, amit a játékos akkor még kevésbé: technikája, cselezőkészsége és rengeteg futása miatt hátulról indulva még veszélyesebb lehet.
Az edzőnek igaza lett: Iraola végül 510 tétmérkőzést játszott az Athleticben, és csapatkapitánnyá is vált, mielőtt pályafutása végén az Egyesült Államokban futballozott.
Andoni Iraola edzőként is visszatért oda, ahol minden elkezdődött
A kapcsolat az Antiguokóval később sem szakadt meg. Amikor Iraola játékos-pályafutása lezárása után megszerezte edzői képesítéseit, visszatért gyerekkori klubjához, és az utánpótlásban is dolgozott. Ma unokatestvére, Inigo Iraola is ott edzősködik.
Inigo gyerekként példaképként nézett idősebb rokonára, aki egyszer még az első komoly futballcipőjét is segített kiválasztani neki.
Iraola vezetői karakterét pedig ma is ugyanolyannak látja, mint amilyen játékosként volt: nem azzal akar tekintélyt teremteni, hogy mindenkinél hangosabb, hanem a napi munkájával és a példamutatásával gyakorol hatást a környezetére.
Ez a jellemzés könnyen felismerhető a Liverpoolnál dolgozó Iraolában is. A spanyol edző érkezése óta többször hangsúlyozta az intenzitást, a versenyhelyzetet és a munkát, Szoboszlai Dominikot pedig éppen azért méltatta, mert edzésen is példát mutat és folyamatosan versenyez.
Az Antiguokónál úgy tartják, az egyesület sikerének nincs különösebb titka. A versenyszellem, az intenzitás és a fegyelem évtizedek óta a klub alapértékei közé tartozik, ehhez társul a kemény munka és a csapat érdekeinek előtérbe helyezése.
Innen jutott el egymástól eltérő úton Arteta, Alonso és Iraola a világ legerősebb bajnokságának kispadjaira. A Liverpool edzője pedig vasárnap Bournemouthban már egy egészen más szinten próbálhatja kamatoztatni mindazt, amit egykor egy kavicsos San Sebastián-i pályán kezdett megtanulni.