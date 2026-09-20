Andoni Iraola vasárnap különleges helyre tér vissza. A Liverpool a Bournemouth vendége lesz a Premier League-ben, így a baszk szakember először látogat vissza ellenfélként ahhoz a klubhoz, amelynél három idény alatt az angol futball egyik legkeresettebb edzőjévé vált. Iraola története azonban jóval korábban, Angliától több mint ezer kilométerre kezdődött.

Andoni Iraola különleges helyen kezdte a pályafutását

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool jelenlegi vezetőedzője a San Sebastián-i Antiguoko utánpótlásában nevelkedett. A környékbeli egyesület első látásra aligha tűnik futballisták és világklasszis edzők gyárának, mégis több mint negyven későbbi élvonalbeli játékos került ki innen. Iraola mellett ugyanitt kezdett Mikel Arteta és Xabi Alonso, a későbbi generációból pedig Martin Zubimendi is az Antiguoko növendéke volt.

Kavicsos pályán született a „baszk Dream Team”

A Sky Sports a helyszínen kereste fel Iraola egykori klubját. A régi pálya helyén ma már közpark található, a körülmények pedig fényévekre voltak azoktól, amelyek között napjaink elitakadémiáin készülnek a fiatalok.

Roberto Montiel, az Antiguoko hosszú ideje a klubnál dolgozó edzője és alelnöke szerint a pálya apró kövekkel, kaviccsal volt borítva. Ha esett, a korabeli labdák elnehezültek, a gyerekek csúszkáltak, egy rossz esés pedig komoly horzsolással végződhetett. Mégis éppen itt alakult ki az a két korosztály, amelyet a környéken később szinte legendaként emlegettek.

Iraola és Arteta az 1982-es, Alonso az 1981-es generációhoz tartozott. Álvaro Parra, egyik akkori csapattársuk szerint az Antiguoko gyakorlatilag összegyűjtötte a környék legjobb futballistáit. A Real Sociedad korosztályos csapatait olykor öt góllal verték, az Athletic Bilbao ellen is rendszeresen nyertek, sorra húzták be a bajnokságokat, ezért a társaságra ráragadt a „baszk Dream Team” elnevezés.

Iraola azonban személyiségében nem hasonlított a társaira. Arteta már gyerekként hangosabb, dominánsabb vezéregyéniség volt, míg Iraolára egykori társai visszahúzódóbb, udvarias fiúként emlékeznek. A pályán viszont ugyanaz a győzni akarás dolgozott benne.