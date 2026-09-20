Elképesztő baleset érte az egykori 13-szoros angol válogatott szélsőt: a thaiföldi Pro League egyik mérkőzésén elgázolta egy pályahenger Andros Townsendet, aki csodával határos módon sérülés nélkül megúszta az esetet.

Andros Townsenden áthajtott a gyephenger Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

A thaiföldi PT Prachuap játékosa éppen bemelegített, amikor a henger megérkezett a pályára, és szó szerint elütötte Townsendet, majd szinte áthajtott rajta. Amikor a focista a henger alá került, a sofőr leugrott a gépről, és érdeklődve figyelte, mi történt. Townsend viccesen reagált a közösségi médiában:

🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.



He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

„Csak egy újabb nap a thaiföldi futballban.”

Townsend csereként lépett pályára a meccsen, amelyet csapata végül 3–0-ra megnyert.

Andros Townsend két éve még Angliában játszott

Townsend legutóbb a 2023–24-es szezonban szerepelt Angliában a Luton Town színeiben, azóta a török Antalyasporban, és a thaiföldi Kanchanaburi Power csapatában is játszott - írja az ESPN.