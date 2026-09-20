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Ilyen jelenetet sem láttunk még. A thaiföldi bajnokságban a pályahenger sofőrje elgázolta Andros Townsendet.

Elképesztő baleset érte az egykori 13-szoros angol válogatott szélsőt: a thaiföldi Pro League egyik mérkőzésén elgázolta egy pályahenger Andros Townsendet, aki csodával határos módon sérülés nélkül megúszta az esetet.

Andros Townsenden áthajtott a gyephenger
Andros Townsenden áthajtott a gyephenger Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

A thaiföldi PT Prachuap játékosa éppen bemelegített, amikor a henger megérkezett a pályára, és szó szerint elütötte Townsendet, majd szinte áthajtott rajta. Amikor a focista a henger alá került, a sofőr leugrott a gépről, és érdeklődve figyelte, mi történt. Townsend viccesen reagált a közösségi médiában:

„Csak egy újabb nap a thaiföldi futballban.”

Townsend csereként lépett pályára a meccsen, amelyet csapata végül 3–0-ra megnyert.

Andros Townsend két éve még Angliában játszott

Townsend legutóbb a 2023–24-es szezonban szerepelt Angliában a Luton Town színeiben, azóta a török Antalyasporban, és a thaiföldi Kanchanaburi Power csapatában is játszott - írja az ESPN

 

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