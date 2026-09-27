Nagyot hibázott Harry Kane a szombat esti Anglia-Spanyolország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A 33 éves támadó kapufára lőtt egy büntetőrúgást a második félidőben, a játékvezető pedig vendég szabadrúgást ítélt, ami előtt elsőre mindenki értetlenül állt. Kiderült, a hazaiak csatára egy ritka szabályt szegett meg a tizenegyes elvégzése közben.

Harry Kane büntetőrúgást hibázott az Anglia-Spanyolország Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Mike Egerton / PA Wire

Anglia-Spanyolország (Nemzetek Ligája)

2-3 (Gordon 36 és Kane 40' illetve Yamal 2', Baena 60' és Oyarzabal 74')

Ritka szabálytalanság az Anglia-Spanyolország mérkőzésen

Harry Kane azután végezhetett el büntetőrúgást a spanyolok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, hogy az angolok két perc után hátrányba kerültek, de még az első félidőben megfordították a találkozó állását. A 33 éves csatár viszont ahelyett, hogy tovább növelte volna csapata előnyét, a kapufára lőtte a tizenegyest. Sőt, egy ritka szabályt is megszegett eközben.

Davide Massa közvetett szabadrúgást ítélt Spanyolországnak. A visszajátszásokból ugyanis kiderült, hogy Kane véletlenül a bal lábával is megérintette a labdát, mielőtt a jobbal előtte volna azt.

A labdarúgás szabályai kimondják, ha ilyen esetben gólt lőnek, a találatot érvényteleníteni kell, a büntetőt pedig meg kell ismételni. Ellenkező esetben pedig közvetett szabadrúgás jár az ellenfél csapata javára – ez történt az angol-spanyol meccsen.

Harry Kane kihagyott büntetője egyébként megbosszulta önmagát, a spanyolok ugyanis végül 3-2-re megnyerték a mérkőzést.

További eredmények a Nemzetek Ligája szombati játéknapjáról:

A divízió, 3. csoport:

Csehország-Horvátország 1-2

B divízió, 1. csoport:

Észak-Macedónia – Svájc 0-3

Szlovénia-Skócia 0-0

C divízió, 1. csoport:

Albánia-Fehéroroszország 2-0

San Marino-Finnország 0-7

C divízió, 3. csoport:

Szlovákia-Moldova 2-0

Feröer-szigetek – Kazahsztán 1-1

C divízió, 4. csoport: