Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jelentős áramszüneteket jelentett be az E.ON: hétfőtől akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatunk

Rendkívüli

Ötöslottó: milliárdokat lehetett nyerni ezekkel a számokkal – 18-an távoztak milliókkal a sorsolás után

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elsőre senki nem értette, miért ítélt szabadrúgást a játékvezető Harry Kane kihagyott büntetőrúgása után. A visszajátszásokból kiderült, ritka szabálytalanság történt az Anglia-Spanyolország Nemzetek Ligája-mérkőzésen – amit végül a vendégek nyertek 3-2-re.

Nagyot hibázott Harry Kane a szombat esti Anglia-Spanyolország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A 33 éves támadó kapufára lőtt egy büntetőrúgást a második félidőben, a játékvezető pedig vendég szabadrúgást ítélt, ami előtt elsőre mindenki értetlenül állt. Kiderült, a hazaiak csatára egy ritka szabályt szegett meg a tizenegyes elvégzése közben.

Harry Kane az Anglia-Spanyolország Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Harry Kane büntetőrúgást hibázott az Anglia-Spanyolország Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Fotó: Mike Egerton / PA Wire
  • Anglia-Spanyolország (Nemzetek Ligája)
  • 2-3 (Gordon 36 és Kane 40' illetve Yamal 2', Baena 60' és Oyarzabal 74')

Ritka szabálytalanság az Anglia-Spanyolország mérkőzésen

Harry Kane azután végezhetett el büntetőrúgást a spanyolok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, hogy az angolok két perc után hátrányba kerültek, de még az első félidőben megfordították a találkozó állását. A 33 éves csatár viszont ahelyett, hogy tovább növelte volna csapata előnyét, a kapufára lőtte a tizenegyest. Sőt, egy ritka szabályt is megszegett eközben.

Davide Massa közvetett szabadrúgást ítélt Spanyolországnak. A visszajátszásokból ugyanis kiderült, hogy Kane véletlenül a bal lábával is megérintette a labdát, mielőtt a jobbal előtte volna azt.

A labdarúgás szabályai kimondják, ha ilyen esetben gólt lőnek, a találatot érvényteleníteni kell, a büntetőt pedig meg kell ismételni. Ellenkező esetben pedig közvetett szabadrúgás jár az ellenfél csapata javára – ez történt az angol-spanyol meccsen.

Harry Kane kihagyott büntetője egyébként megbosszulta önmagát, a spanyolok ugyanis végül 3-2-re megnyerték a mérkőzést.

További eredmények a Nemzetek Ligája szombati játéknapjáról:

A divízió, 3. csoport:

  • Csehország-Horvátország 1-2

B divízió, 1. csoport:

  • Észak-Macedónia – Svájc 0-3
  • Szlovénia-Skócia 0-0

C divízió, 1. csoport:

  • Albánia-Fehéroroszország 2-0
  • San Marino-Finnország 0-7

C divízió, 3. csoport:

  • Szlovákia-Moldova 2-0
  • Feröer-szigetek – Kazahsztán 1-1

C divízió, 4. csoport:

  • Izland-Észtország 1-1
  • Bulgária-Luxemburg 1-2
Egyre nagyobb bajban Marco Rossi: újabb kezdőjátékos dőlt ki a magyar válogatottból
A tömegjelenettel nem ért véget: ez történt Szoboszlai Dominik és az egyik ukrán között a meccs után
Elsírta magát a mérkőzés előtt az Észak-Írország-Magyarország találkozó játékvezetője

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!